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6家庭報案孩子在柬埔寨失聯 警到左營站舉牌防詐

2022/8/14 12:45（8/14 13:11 更新）
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高雄左營警分局14日表示，近日接獲6個民眾報案，稱子女因工作或旅遊前往柬埔寨後失聯，警方除協助家屬，13日更到重要轉運站左營車站舉牌宣導。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月14日
高雄左營警分局14日表示，近日接獲6個民眾報案，稱子女因工作或旅遊前往柬埔寨後失聯，警方除協助家屬，13日更到重要轉運站左營車站舉牌宣導。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月14日
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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄左營警分局最近接獲6名民眾報案，稱子女因工作或旅遊前往柬埔寨後失聯，擔心子女受害。警方除協助家屬，更到重要轉運站左營車站舉牌宣傳，盼在民眾搭高鐵前往桃機前阻止。

高雄左營警分局今天指出，近日頻傳有民眾懷著淘金夢，遠赴柬埔寨工作，卻驚覺是詐騙，許多受害者被高薪徵才廣告吸引，誤入求職陷阱因而受困海外，不僅淪為詐騙集團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯等不當對待。

近日左營分局也接獲6個民眾報案，稱其子女因旅遊、從事博弈工作而至柬埔寨，起初都還可以聯繫上，後來卻失聯，家長擔心子女受危害，求助警方。警方獲報後幫忙聯繫外交部領事事務局國人海外急難救助專線，並持續與報案家屬聯繫及關懷慰問。

為了避免有更多民眾受騙，左營分局昨天也由偵查隊長黃昭偉率隊組成「左營分局宣導團」，前往轄內重要轉運站高鐵左營站，宣導不少有非法團體透過各種形態包裝的「求職詐騙」，盼趁旅客搭乘高鐵前往桃園機場前阻止。

警方指出，詐騙集團利用優渥高薪、免經驗等誘因，讓有海外打工夢的民眾降低戒心，至海外打工務必小心謹慎，慎防受騙。（編輯：謝雅竹）1110814

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