台泰攜手搶救9台籍民眾 1人為犯罪成員逮捕聲押

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）台灣12名國人赴柬埔寨工作，在計畫轉往他處時於泰國機場被攔下，其中9人經勸導返台，桃園地檢署今天偵訊發現其中1名男子涉人口販運等集團成員，訊後當庭逮捕並聲請羈押。

桃園地檢署晚間發布新聞稿表示，台灣與泰國合作在泰國蘇旺納普機場成功攔截12名自柬埔寨入境，準備轉往他處的台灣人，且疑似有人口販運的被害人，其中9名經勸導自願返台，由於9人中疑似非單純受害人，因此送往桃園地檢署訊問，由檢察官林郁芬指揮偵辦以釐清角色及分工。

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地檢署指出，經過訊問，其中8人初步認定為受詐騙出國被害人，另何姓男子涉「犯刑」法意圖營利詐騙使人出國、「組織犯罪條例」參與組織、「人口販運防制法」以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲押，其餘8人則分別送往檢疫處所。

地檢署表示，為保障國人生命身體自由安全，將針對此類案件從嚴從速偵辦，同時呼籲國人，近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞等地從事電信詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，以免受騙上當。（編輯：方沛清）1110815