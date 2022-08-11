柬埔寨高薪包吃住工作 徐國勇呼籲勿受騙

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內政部長徐國勇（左）11日到嘉義市警察局慰勉並頒發選舉治安維護整備加菜金，強調淨化選前治安的重要，同時提示應持續查緝非法槍械，積極查賄制暴，嚴防境外勢力並加強關鍵基礎設施安全維護。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年8月11日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）內政部長徐國勇今天到嘉義市警察局慰勉並頒發選舉治安維護整備加菜金，再次強調淨化選前治安的重要，對於不斷傳出年輕人遭誘騙到柬埔寨，在機場被攔下仍不聽勸，他呼籲勿受騙。

徐國勇今天到嘉義市警察局慰勤，強調淨化選前治安的重要，同時提示應持續查緝非法槍械，積極查賄制暴，嚴防境外勢力並加強關鍵基礎設施安全維護。

徐國勇提到，嘉義市警察局過去查賄成效績效很好，特來鼓勵士氣並頒加菜金，希望今年查賄制暴可以做更好，包括檢肅槍枝、毒品，尤其打擊詐騙。

徐國勇說，國人被騙去柬埔寨，遭不法集團所涉及的質押、買賣人口等不法行為，警方會積極偵辦人口販運集團，不管在柬埔寨等國家，我國刑法規定有管轄權，一定要積極偵辦並溯源。

近期發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在機場宣導，但仍有人執意要去柬埔寨。

徐國勇提醒年輕人，柬埔寨國民所得1年才約1500元美金，「怎麼可能這個這麼窮的國家，1個月給你6、7萬元薪水，還包吃包住，有這種工作機會，柬埔寨人早就拿走了，還輪得到你嗎？你又不會講柬埔寨話，憑什麼可以得到這麼多高薪？你有什麼特長？」顯然為詐騙。

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徐國勇呼籲，年輕人不要急，台灣還有很多工作機會，只要肯做、不會沒工作，世上沒有不勞而獲的，絕對不要再去相信1個月可以賺6、7萬元又包吃包住、工作輕鬆，什麼都不用做的，「絕對沒有這樣的工作，還是家鄉最好。」

媒體追問誘騙到柬埔寨案件，在國內可能有共犯，徐國勇說，前2天已經偵辦1件，6名嫌犯被收押，涉詐騙80多人到海外、獲利8000多萬元，已請警察機關注意刑法相關規定，不管犯罪地、行為地在海外，一樣可以偵辦，相信國內有人口販運集團跟他們掛勾，警方積極偵辦。（編輯：黃世雅）1110811