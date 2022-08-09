民眾到柬埔寨打工被詐騙 北檢：從嚴從速偵辦

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（中央社記者林長順台北9日電）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，台北地檢署今天指出，受理相關案件已聲押6名嫌犯獲准，將從嚴從速偵辦相關詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。

北檢表示，日前接獲刑事警察局、法務部調查局中部地區機動工作站提報情資指出，有詐欺集團成員以假意招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作的情形。

北檢旋即指派檢察官積極偵辦，經循請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現集團成員仍持續誘騙民眾赴境外工作，為免受害層面擴大，分別於5月5日拘提林姓被告3人，營救將前往機場的3名被害人。

北檢7月5日動員辦案人員共百餘名，於北、中各地同步執行搜索被告等人處所共10處，並傳喚、拘提李姓被告共6人，訊問多名受害證人10餘人，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見6人獲准。

北檢呼籲，民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理的海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作。北檢與警、調機關將從嚴從速偵辦相關詐騙案件，維護民眾生命、身體及財產安全。（編輯：李亨山）1110809