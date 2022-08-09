更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／應對混合戰打擊駭客 唐鳳：將約束公共領域電子看板
首頁 / 社會
打工詐騙
新聞專題
打工詐騙2/20
首頁 / 社會

民眾到柬埔寨打工被詐騙 北檢：從嚴從速偵辦

2022/8/9 18:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，台北地檢署今天指出，受理相關案件已聲押6名嫌犯獲准，將從嚴從速偵辦相關詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。

北檢表示，日前接獲刑事警察局、法務部調查局中部地區機動工作站提報情資指出，有詐欺集團成員以假意招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作的情形。

北檢旋即指派檢察官積極偵辦，經循請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現集團成員仍持續誘騙民眾赴境外工作，為免受害層面擴大，分別於5月5日拘提林姓被告3人，營救將前往機場的3名被害人。

北檢7月5日動員辦案人員共百餘名，於北、中各地同步執行搜索被告等人處所共10處，並傳喚、拘提李姓被告共6人，訊問多名受害證人10餘人，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見6人獲准。

北檢呼籲，民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理的海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作。北檢與警、調機關將從嚴從速偵辦相關詐騙案件，維護民眾生命、身體及財產安全。（編輯：李亨山）1110809

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
10人受困柬埔寨向議員求救 北市警受理6案13人