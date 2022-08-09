台灣17歲少年遭詐騙集團轉賣緬甸 經泰國趁隙脫逃倖存

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刑事局和移民署駐泰官員近日協助了一位從柬埔寨逃出來的少年返回台灣。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）近來頻傳台灣人被騙到柬埔寨或緬甸從事詐騙工作，詐騙集團有時為了規避盤查，利用泰國做為中轉地，刑事局和移民署駐泰官員近日協助了一位從柬埔寨逃出來的少年返回台灣。

一名17歲台灣少年今年4月間遭網路詐騙飛往柬埔寨求職，在抵達柬埔寨施亞努市（Sihanoukvill）後，護照遭公司扣押，被強迫從事網路交友投資詐騙工作，如果不願配合從事詐騙或績效不佳，就遭主管拳腳相向甚至電擊。

少年不願配合詐騙集團的要求，在柬埔寨期間多次遭到轉賣，詐騙集團2週前稱已將少年轉賣給另一家緬甸詐騙集團，半夜自柬埔寨出發載了一車的人經泰國要轉往緬甸，在泰國境內時少年和同車一位友人尋找機會脫逃成功，隨後透過國際非政府組織聯繫駐泰代表處。

由於少年的護照被詐騙集團扣留，又是遭詐騙集團強押偷渡進入泰國，刑事局和移民署駐泰官員聯繫泰國移民單位，帶少年向泰方說明處境並完成相關司法程序後，上週安排少年搭機返回台灣。

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駐泰代表處指出，近來常見不法集團以海外高薪的徵才廣告誘騙民眾到柬埔寨再囚禁甚至拐賣到第三國，台灣相關單位已針對直飛柬埔寨航班加強勸導，詐騙集團為了規避查緝，開始利用泰柬兩國相鄰的便利性，哄騙台灣人先搭機來泰國，但可能是抵泰後就被人蛇集團偷渡至柬埔寨或緬甸等地被轉賣。

駐泰代表處也提醒民眾，未經合法管道申請泰國工作簽證，將觸犯泰國移民法規；若協助不法集團招募外籍人士來泰，將觸犯泰國人口販運法，最高可處20年以下有期徒刑。（編輯：韋樞）1110809