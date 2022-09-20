柬埔寨掃蕩詐騙集團 7台灣人西港大街呼救

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柬埔寨不少從事網投、詐騙的科技園區近來為了躲避查緝紛紛轉移陣地，圖為在園區內工作的民眾收拾行囊準備轉往柬泰邊界。（讀者提供）中央社金邊傳真 111年9月20日

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（中央社金邊20日專電）柬埔寨當局近來鎖定西港詐騙園區大掃蕩，各國公民四竄逃亡。僅18日當天，西港就有7名被丟包或趁亂逃出的台灣人向警方求救；此外，柬越邊界每天都有數十名越南人想回到越南。

柬埔寨近來人口販運醜聞纏身，不少自稱被人蛇集團騙到柬埔寨工作的台灣人、越南人等各國公民對外求援。柬國當局為挽救受創的國際形象連日來在施亞努港（Sihanoukville，西港）展開大掃蕩。

據了解，柬埔寨這次特別派出中央治安局人員前往西港，並選在17、18日周末行動，要讓這些在科技園區內從事詐騙、網路投資的不法分子措手不及。然而柬國官員受賄嚴重，一些實力堅強的園區仍事先接獲通報並轉移陣地。

17日晚間，西港多個園區指示各幹部帶領所屬團隊收拾行囊，有身分證件的人員乘坐大型遊覽車，沒有證件的人員則搭乘小巴士以躲避警方查緝。當地人士表示，這些園區將暫時遷往泰柬邊界避風頭。

這些園區在遷移的過程中，由於擔心被害人繼續報案洩露行蹤，不少園主就地丟包不願繼續跟著團隊走的人員；另外，也有一些人趁亂逃到西港大街上，光是18日當天，就有7名台灣人流落街頭向警方求救。

一名獲救的台灣人表示，自己2011年曾赴柬埔寨從事電信詐騙，本已金盆洗手，但後來因為卡到一些案子才又跑回柬埔寨，沒想到生態已大不如昔，園區幾乎由中國人領軍，缺乏自由的管理方式讓他無法忍受。

另一方面，在柬埔寨尋求回國的越南民眾也不斷增加，官媒越通社（VNA）報導，目前平均每天有20名至50名越南人想從柬埔寨入境越南。

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越南西寧省（Tay Ninh）邊防部隊19日在木牌（Moc Bai）口岸與西寧省警方等配合接收了近80名入境人員，這些人大多沒有足夠的身分證件辦理入境。

經調查，這些越南民眾先前曾在社群網站上找工作，隨後落入柬埔寨工作陷阱被帶往賭場和園區工作，其餘的則在當地各公司、餐廳和企業打零工。越方擔心犯罪分子混入人群中跑回越南，將仔細查明身分。（編輯：韋樞）1110920