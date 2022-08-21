西港省長為打工陷阱辯解 稱被拘禁者都是自願上班

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）柬埔寨打工陷阱頻傳，聯合國柬埔寨人權特別報告員近日拜會西港省長郭宗朗。郭宗朗宣稱，近來一些自稱在西港營業場所被拘禁的人都是自願上班，只是想換工作才向警方說謊。

綜合「金邊郵報」（The Phnom Penh Post）等柬國媒體報導，聯合國柬埔寨人權特別報告員維特（Vitit Muntarbhorn）15至26日出訪柬埔寨，期間赴施亞努港（Sihanoukville，西港）關注當地侵犯人權、網路犯罪和人口販運問題。

這是聯合國人權專家首次實地走訪西港，維特將於26日舉行記者會說明訪問結果，並於10月向聯合國人權理事會遞交柬埔寨人權報告。

報導指出，維特19日下午與郭宗朗（Kuch Chamroeun）見面，關注西港網路犯罪、人口販運和強迫他人犯罪等情事，了解被害人和待援者的情況，並關注人口販運的幕後集團。

近來有許多國家民眾掉入柬埔寨打工陷阱，過程中遭到拘禁、強迫勞動、暴力虐待等，這些被害人來自台灣、越南、中國、菲律賓、美國、印尼等多國。

郭宗朗在談及一些營業場所涉及非法拘禁的問題時宣稱，當警方上門時，這些自稱被害人的人都在正常工作或休息、玩手機。他們甚至向警方表示，因為想換公司才報警說自己被非法拘禁。此外，也有一些案件不是當事人報警，而是由其他人報警。

郭宗朗強調：「這也不是非法拘禁，他們（報警的人）自願上班。」

他表示，從事違法犯罪的人都是外國人，而被害人往往也是外國人。截至目前，有約600名外國人因為涉及綁架勒索等犯罪正在西港監獄服刑。（編輯：林憬屏）1110821