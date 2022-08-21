男子疑遭友人丟包柬埔寨 家人付15萬贖金後返台

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（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）航警局相關人員指出，鄭姓男子被友人丟包柬埔寨後，今天自柬埔寨搭機返台，並表示在家人付了新台幣15萬元贖金才能離開當地；同時，另名張姓關係人搭乘同一航班抵台。

媒體報導，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷18日自柬埔寨救援1名青年返台。鄭正鈐今天中午受訪表示，鄭男與張姓關係人搭乘航班在下午3時31分抵台。

警方指出，鄭男與張姓關係人下機後，由航空警察局刑警大隊員警陪同，依正常程序通關入境，隨後則帶往航警局，由警方進行人口販運被害人鑑別程序，以釐清相關案情。

鄭男入關時表示，是上個月被朋友騙到柬埔寨，朋友本來說好一起去，結果到了柬埔寨卻疑似被友人放鴿子，到了柬埔寨的生活也遭集中管理，並要求每天執行詐騙新加坡與馬來西亞人，期間曾遭虐待、毆打，最後家人付了15萬元贖金，才能離開柬埔寨回台。

媒體報導，鄭正鈐說，18歲鄭姓男子是日前他們救援同一詐騙園區的受害者，由於當時買不到機票，家屬透過立委求援，經聯繫民航局及華航協助，最後在昨晚逾10時才買到機票，今天順利返台。（編輯：方沛清）1110821