家人付清贖金 5台人深夜自柬埔寨順利返台

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（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）近期民眾受海外高薪工作誘騙赴柬埔寨從事不法行為事件頻傳，立委伍麗華今天深夜在臉書發文表示5名孩子回來了，但還有許多孩子等著回來，她也代替家屬感謝伸出援手的人。

屏東縣警局刑事警察大隊今晚表示，已接獲家屬通報付清3男2女贖款，5人在晚間由泰國搭乘華航CI-836航班返台，於晚間10時13分抵達桃園國際機場，隨即由航警局刑警大隊陪同入境，5名年輕人依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，在完成人口販運被害人鑑別程序後，將由屏東縣警局刑警大隊直接帶回屏東。

其中一名男子表示，有告知家人赴柬埔寨工作，但因家人擔心他在柬埔寨遇害，希望他們立刻回到台灣，經談判之後，決定付出贖金讓其返台。

民進黨籍立委伍麗華隨即在臉書（Facebook）發文表示，返家的行程，從他們的照片，看不出武俠小說裡的一寸短、一寸險，反倒是一派冒險遊歷歸來的天真，不想要在血腥世界拚搏，餓了吃，累了睡，十足不懂事的孩子。

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伍麗華指出，這些日子，服務處幾名助理的心情舉重若輕，看起來不匆不忙，其實是嚴陣以待，若不是靠著大家的幫忙，又怎麼能讓孩子陸陸續續平安歸來，這其中的繁複與驚險，好比一種靜默的傾軋，像在米粒上刻字，費勁不足為外人道。

最後，伍麗華說，還有許多孩子等著回來，只有一個信念，一個都不能少。她也代替所有家屬，感謝所有在最困頓的時刻伸出援手的人。（編輯：林治平）1110821