遭誘騙出國順利返台 男子感動擁抱員警

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民眾海外求職遭詐騙事件頻傳，民進黨原住民立委伍麗華透過公私部門力量協力營救，21日晚間有5人歷經波折總算順利返台，屏東警方北上接續偵查，其中一名男子因為太感動，出機場，見到警方，忍不住上前擁抱。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月22日

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）民眾海外求職遭詐騙頻傳，民進黨原民立委伍麗華透過公私部門力量協力營救，昨晚有5人順利返台，屏東警方北上接續偵查，其中1名男子因返台太感動，突然擁抱員警。

赴柬埔寨求職打工詐騙案件中，不乏原鄉部落民眾，立委伍麗華協力營救受騙的民眾返台，昨天晚間在臉書（facebook）發文指出，「22:20平安落地，5位孩子回來了。」並強調，1個都不能少，還代替所有家屬，感謝在困頓時刻伸出援手的人。

屏東刑大副大隊長葉士傑接受媒體訪問表示，昨天晚間5人順利返台，其中4人為屏東縣籍，局長劉印宮立即指示由刑事警察大隊長陳志埕率隊前往桃園機場等候，待返台民眾安全下機後，即接續偵查擴大偵辦，追查幕後集團。

警方表示，4名民眾年紀平均20多歲，初步研判均為被害人。

遭到誘騙出國的民眾歷經波折總算順利返台，其中1名男子因為太感動，出了機場，見到警方，忍不住上前擁抱，旁人安撫下才緩緩回復情緒。

屏東縣政府警察局長劉印宮表示，行政院已成立跨部會工作小組，針對國人遭求職打工詐騙進行預防、勸阻、救援、究辦等工作，在海外救援部分，將持續結合國內外公、私部門，盡全力提供援助。

劉印宮同時呼籲鄉親注意，現今網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等誘騙投資訊息時，要特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失。（編輯：謝雅竹）1110822