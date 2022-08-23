受困緬甸和柬埔寨16台人返國 台泰警攜手援救

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近期海外打工詐騙案頻傳，刑事局23日表示，近兩日台灣、泰國警方共援救受困緬甸KK園區和柬埔寨的16名台人順利返國，其中4人為民進黨立委伍麗華團隊所協助。圖為泰、緬邊境河流。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）東南亞求職詐騙案頻傳，台、泰警攜手反人口販運，刑事局今晚表示，近兩日共援救受困緬甸KK園區和柬埔寨的16名台人順利返國，其中4人為民進黨原民立委伍麗華團隊所協助。

近期頻傳民眾受海外高薪工作招募誘騙赴東南亞等國從事不法行為或遭人口販運案件。

刑事局今晚發新聞稿表示，近來發現在柬埔寨的詐騙集團有將員工轉賣或將基地轉移至緬甸KK園區的趨勢，國內跨部會專案小組已加強和泰國警察總署合作，結合泰國中央偵查總局、移民總局、國際刑警組織曼谷中央局等單位，共同深入泰國達府美索地區（對岸為緬甸苗瓦迪地區，即KK園區所在地），針對泰、緬邊境加強派員駐守。

同時，藉此阻斷人蛇集團運送路線，查緝非法人口販運等犯罪行為。

刑事局指出，目前已有多起緬甸KK園區被害個案經駐泰代表處協助，平安返台情形。

其中，昨天援救遭騙至緬甸KK園區的2名台人自泰國曼谷返國；另7名同樣受困緬甸KK園區的台人於今晚6時許順利返抵國門；還有另7名台人受困柬埔寨，也順利自柬埔寨金邊機場搭機於今天下午3時許返國，其中4人為伍麗華團隊所協助。

刑事局表示，跨部會專案小組與泰國警方採行「深入救援，阻斷進入」方式，結合世界各國等國際反人口販運組織，針對緬甸KK園區內存在人口販運情形給予高度關注。

另，這次駐泰代表處派出警政署駐泰警察連絡官等3人前往泰國達府美索地區，透過泰國中央警方安排與中央偵查總局征剿局第四處、達府移民局、美索派出所等單位召開反人口販運會議，並將國內蒐集情資與達府美索執法單位進行簡報交流，共同為台泰反人口販運行動努力。

刑事局說，跨部會專案小組將持續蒐報，若有國人大規模自上述地區釋放，將派遣專案小員駐守，並與泰方協調入境事宜，以協助台人順利返國，當地台人若有急難救助需求，可立即致電「外交部緊急聯絡中心」，24小時服務電話為0800-085-095（你幫我、你救我）。

以及，駐泰國代表處急難救助電話+66816664006（泰國境內直撥：081-666-4006）、駐緬甸代表處電話+959257257575（緬甸境內直撥0925-7257575），旅外台人若遇急難事件而未能與駐外館處取得聯繫時，當事人或國內親友可直接和「外交部緊急聯絡中心」或警政署報案專線（02-2765-2122~5）聯絡。（編輯：李亨山）1110823