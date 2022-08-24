更多編輯台推薦新聞：
美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
打工詐騙
新聞專題
打工詐騙1/95
首頁 / 國際

柬埔寨人口販運醜聞不斷 西港警方逮5中國嫌犯

2022/8/24 16:26（8/24 17:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查。（圖取自twitter.com/SamdechKrolahom）
柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查。（圖取自twitter.com/SamdechKrolahom）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內24日專電）柬埔寨西港警方昨晚逮捕5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子，並救出一名馬來西亞籍女子。柬國人口販運醜聞不斷，當局自18日起對所有在柬埔寨的外國人進行檢查，盼救出被害人。

綜合柬埔寨媒體Fresh News、柬華日報等報導，柬國內政部發言人索菲克（Khieu Sopheak）表示，施亞努港（Sihanoukville，西港）警方昨晚在西港逮捕5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子，並救出一名馬來西亞籍女子。

索菲克指出，近日有人打電話到副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）團隊的熱線檢舉，表示一名馬來西亞籍女子在西港一家公司遭遇綁架勒索。

索菲克說，西港警方獲報立即展開調查，除找到馬來西亞籍被害人，並相繼逮捕了5名涉案人員。

被害人表示，她7日在西港被一群中國人綁架，強迫匯款7000美元到指定帳戶，並被轉賣至其他公司。期間共損失9萬美元和2部手機，她並請求警方幫她追回所有財物。

柬埔寨內政部國務秘書兼國家反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）表示，今年前7個月，柬國打擊了74起人口販運案，有60名中國、馬來西亞、越南和柬埔寨人因涉嫌參與人口販運而被告上法庭，柬國有關單位營救了11個國籍的600多名被害人，但她宣稱「沒有找到任何台灣人」。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）近日主持會議時表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查，包括所居住的飯店、建築工地、公司等。

他說，檢查行動首先在西港和干丹省（Kandal）進行，緊接著挺進其他省市，行動目的在於營救被害人，以及揪出參與人口販運的嫌犯。（編輯：高照芬）1110824

延伸閱讀
台灣人打工被騙 柬埔寨指近年已逮捕數百名涉案人柬埔寨詐騙集團缺工害到台灣人 又是中國一帶一路後遺症一帶一路PK全球基建夥伴 中國與美歐外援競逐加劇港媒揭柬埔寨打工陷阱內幕 點名中國3黑金巨頭
蘇慶
越南人落柬埔寨打工陷阱 40被害者集體逃亡跳河游回家鄉[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柬埔寨人口販運醜聞 印尼美國菲律賓都有被害人