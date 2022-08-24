柬埔寨人口販運醜聞不斷 西港警方逮5中國嫌犯

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柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查。（圖取自twitter.com/SamdechKrolahom）

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）柬埔寨西港警方昨晚逮捕5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子，並救出一名馬來西亞籍女子。柬國人口販運醜聞不斷，當局自18日起對所有在柬埔寨的外國人進行檢查，盼救出被害人。

綜合柬埔寨媒體Fresh News、柬華日報等報導，柬國內政部發言人索菲克（Khieu Sopheak）表示，施亞努港（Sihanoukville，西港）警方昨晚在西港逮捕5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子，並救出一名馬來西亞籍女子。

索菲克指出，近日有人打電話到副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）團隊的熱線檢舉，表示一名馬來西亞籍女子在西港一家公司遭遇綁架勒索。

索菲克說，西港警方獲報立即展開調查，除找到馬來西亞籍被害人，並相繼逮捕了5名涉案人員。

被害人表示，她7日在西港被一群中國人綁架，強迫匯款7000美元到指定帳戶，並被轉賣至其他公司。期間共損失9萬美元和2部手機，她並請求警方幫她追回所有財物。

柬埔寨內政部國務秘書兼國家反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）表示，今年前7個月，柬國打擊了74起人口販運案，有60名中國、馬來西亞、越南和柬埔寨人因涉嫌參與人口販運而被告上法庭，柬國有關單位營救了11個國籍的600多名被害人，但她宣稱「沒有找到任何台灣人」。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）近日主持會議時表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查，包括所居住的飯店、建築工地、公司等。

他說，檢查行動首先在西港和干丹省（Kandal）進行，緊接著挺進其他省市，行動目的在於營救被害人，以及揪出參與人口販運的嫌犯。（編輯：高照芬）1110824