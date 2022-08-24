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援救脫離柬埔寨緬甸犯罪集團 7人返台

2022/8/24 22:42
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（中央社記者劉建邦台北24日電）刑事局今天表示，援救國人脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團，又傳好消息，透過跨部會、公私協力等方式，今天有7名台灣人陸續脫離柬埔寨、泰國犯罪集團返回台灣。

刑事局發新聞資料指出，為營救受困國外被害人，以跨部會分進合擊、公私協力方式陸續與多國洽談合作事宜，共同打擊跨境人口販運犯罪，並結合柬埔寨、緬甸當地台商、宗教團體，非政府組織等多方管道，進行人道救援工作。

刑事局表示，透過公私民力奔走，已有陸續釋放國人趨勢，今天有7名台灣民眾陸續返國，其中4人是從柬埔寨返國。泰國方面有3人返台，其中2人是從緬甸KK園區逃回、1人是從柬埔寨移點前往緬甸時，趁隙脫困獲救。

刑事局表示，經返台的被害人提及，在詐騙機房不服從，就被毆打，一天工作18個小時也賺不到錢，事前談好薪資會以各式名目，像打瞌睡、上廁所過久等，被惡意扣款，作愈久欠債愈多，與招募廣告的工作條件不符。

刑事局呼籲，切勿聽信技術門檻低、月領高薪的不實徵才廣告，其實是赴境外從事詐騙或博奕工作。

刑事局表示，跨部會小組也派員至境外鄰近園區駐守，以協助國人返台，國人有急難救助需求，可立即致電外交部緊急聯絡中心等。（編輯：李亨山）1110824

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