騙赴柬埔寨打工專挑女性 警破獲人蛇集團

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（中央社記者劉建邦台北25日電）柬埔寨打工陷阱頻傳，北市刑大破獲以蘇姓男子為首的人蛇集團，蘇男等4人在臉書等平台以應徵高薪打字員為由，找國人赴柬埔寨打工，共騙17人出境、女性居多。警詢後送辦。

台北市刑警大隊今天召開記者會，毒緝中心隊長黃立恆表示，日前接獲民眾報案，家中小孩疑被誘騙至柬埔寨打工，經查以54歲蘇姓男子等人涉嫌，組專案小組查緝。

警方查出，擔任計程車司機的54歲蘇姓男子與葉姓女子分工，葉女先透過臉書（Facebook）等社群平台，張貼招募民眾至柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）工作，職務內容為賭場荷官、打字員、跟客戶聊天等，就能領取高薪。

警方說，多名被害人未察，應徵後被蘇姓男子為首的人蛇集團先控制在台灣旅館內，謊稱要安排班機等，扣留護照、手機等物，事後再把被害人送往機場搭機赴柬埔寨西港。

被害人抵達柬埔寨後，就被押至當地旅館，若想離開，犯罪集團要求聯繫台灣家屬支付贖金，若不從就恐嚇會被轉賣，此外，犯罪集團還轉賣被害人護照，每本價格在當地達新台幣百萬餘元。

警方表示，蘇姓男子從6月間開始犯案，日前掌握蘇男等人居住地點，專案小組立即前往搜索，逮捕蘇男等人到案及查扣手機等物。警詢後依違反人口販運防制法等罪嫌，把蘇男等4人移送台北地檢署偵辦。

警方發現，蘇姓男子為首的人蛇集團，已誘騙17人至柬埔寨西港，以女性居多，返台被害人稱，在當地曾被毆打、騷擾等。（編輯：李亨山）1110825