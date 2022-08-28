緬甸KK園區16台人自泰搭機返國 竟有詐團幹部

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）東南亞人蛇拐賣事件引發國際關注，刑事局今天表示，境外詐騙集團逐漸瓦解並釋放被害人，有16名台人自緬甸KK園區入境泰國並於昨晚返國，經查其中3人為通緝犯並逮捕歸案。

刑事局今天舉行記者會，國際刑警科隊長張瑋倫表示，近日在國際合作共同施壓詐騙園區下，緬甸KK園區部分詐騙集團開始瓦解，並釋放遭拐賣的被害人，同時也解散電詐集團。

警政署、駐泰代表處和泰國警方合作情報分析，於昨天掌握緬甸KK園區有16名台人要返國，透過駐泰代表處與泰國移民局協助，他們從緬甸KK園區入境泰國經曼谷於昨晚抵台。

經警方清查這16人名單後發現，其中僅3人有向警政署報案紀錄，另有3人是遭法院通緝，且獲報疑為電詐人蛇集團幹部成員。

刑事局國際刑警科和警政署航空刑事警察大隊於昨晚派出10多名偵查人員前往桃園機場，進行人口販運鑑別和電信詐欺偵查工作，將上述3名通緝犯逮捕歸案。

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其中因偽造文書、偽造貨幣遭通緝的柯嫌，經查疑涉嫌在緬甸KK園區的詐騙集團擔任幹部管理機手，利用交友軟體找華人聊天以從事假愛情詐騙，藉由引導被害人下載手機軟體後再轉往假投資網站詐財。

刑事局指出，跨境電信詐騙結合人口販運偵查，在救援被害人的同時也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責，並呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一名赴海外從事違法線上博弈、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人。（編輯：張銘坤）1110828