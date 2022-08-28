更多編輯台推薦新聞：
50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

緬甸KK園區16台人自泰搭機返國 竟有詐團幹部

2022/8/28 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）東南亞人蛇拐賣事件引發國際關注，刑事局今天表示，境外詐騙集團逐漸瓦解並釋放被害人，有16名台人自緬甸KK園區入境泰國並於昨晚返國，經查其中3人為通緝犯並逮捕歸案。

刑事局今天舉行記者會，國際刑警科隊長張瑋倫表示，近日在國際合作共同施壓詐騙園區下，緬甸KK園區部分詐騙集團開始瓦解，並釋放遭拐賣的被害人，同時也解散電詐集團。

警政署、駐泰代表處和泰國警方合作情報分析，於昨天掌握緬甸KK園區有16名台人要返國，透過駐泰代表處與泰國移民局協助，他們從緬甸KK園區入境泰國經曼谷於昨晚抵台。

經警方清查這16人名單後發現，其中僅3人有向警政署報案紀錄，另有3人是遭法院通緝，且獲報疑為電詐人蛇集團幹部成員。

刑事局國際刑警科和警政署航空刑事警察大隊於昨晚派出10多名偵查人員前往桃園機場，進行人口販運鑑別和電信詐欺偵查工作，將上述3名通緝犯逮捕歸案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中因偽造文書、偽造貨幣遭通緝的柯嫌，經查疑涉嫌在緬甸KK園區的詐騙集團擔任幹部管理機手，利用交友軟體找華人聊天以從事假愛情詐騙，藉由引導被害人下載手機軟體後再轉往假投資網站詐財。

刑事局指出，跨境電信詐騙結合人口販運偵查，在救援被害人的同時也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責，並呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一名赴海外從事違法線上博弈、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人。（編輯：張銘坤）1110828

張瑋倫
情侶檔涉助誘騙人至柬埔寨工作 刑事局逮捕送辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族