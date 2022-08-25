柬國打工陷阱頻傳 越南帶回逾500公民

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）許多越南人近來落入柬埔寨打工陷阱，越南外交部今天表示，越方已解救並將逾500名公民安全帶回越南，此外還協助數千公民辦理相關必要手續。

柬埔寨人口販運醜聞延燒，越南也有許多被害人。越南外交部今天舉行例行記者會，面對中央社詢問，還有多少越南公民待援以及已有多少越南公民獲救，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）作上述表示。

黎氏秋姮指出，根據越南和柬埔寨媒體報導，近來許多越南公民因為被騙或在介紹之下前往柬埔寨非法打工且遇到困難，「這是我們非常關心的問題。」

她說，越南外交部和越南駐柬埔寨代表機構與越南國內各部門合作，尤其是和柬埔寨接壤省分的相關部門密切協調並與柬國相關單位配合，以接收和查明相關訊息，實施多項保護公民措施，及時幫助遭遇困難的越南公民。

黎氏秋姮表示，近期，越方已解救並將逾500名公民安全帶回越南，此外還向數千名公民提供協助辦理有關手續。

她指出，據越方所知，今年前6個月越南公安部已破獲許多將他人騙往柬埔寨非法打工的案件，逮捕了許多涉案嫌犯。越南各地方也將加強監測並對欲出國工作的民眾發出提醒。

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黎氏秋姮表示，在保護公民的過程中，越南代表機構遇到了一些困難。首先是接近待援越南公民時須與所在國相關部門密切協調，然而許多勞工沒有身分證件，且因為是非法出境，得花費很多時間查明訊息。

黎氏秋姮強調，越南駐柬埔寨代表機構努力且主動地接觸和交涉，經常與柬埔寨方面聯繫，盼能解決問題。未來將加強保護在柬越南公民的領事措施，將這些非法打工的公民帶回國，保護越南公民的正當合法權益。（編輯：黃自強）1110825