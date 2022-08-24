柬埔寨官員：偵破案件未發現台籍人口 沒返台不代表遭販運

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柬埔寨官員表示，目前偵破的打工案件都沒發現台籍被害人，「他們沒回台灣不代表在柬埔寨遭到販運，我們也不知道他們去哪。」圖為柬埔寨知名景點吳哥窟。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）許多台灣人落入柬埔寨打工陷阱，柬埔寨官員對此表示，目前偵破的案件中都沒發現台籍被害人，「他們沒有回台灣不代表在柬埔寨遭到販運，我們也不知道他們去了哪裡。」

柬埔寨人口販運醜聞鬧得沸沸揚揚，綜合柬埔寨媒體Fresh News、柬華日報等報導，柬埔寨內政部國務秘書兼國家反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）23日出面否認「外界近來的不實報導」。

面對部分台灣媒體指出有逾5000名台灣人被拐賣至柬埔寨，朱文英宣稱，在過去的打擊人口販運行動中，沒有發生過此類案件。她說，那些來到柬埔寨但沒有回台的人不一定是人口販運的被害人，也不能確定是在柬埔寨遭到人口販運。

朱文英指出，目前所打擊的案件中尚未發現媒體所提到的台灣華人類似案件。「沒有看到他們回國，不代表就是在柬埔寨被販運的，我們也不知道他們去了哪裡」，希望這種報導不要繼續流傳。

朱文英說，今年前7個月，柬埔寨當局打擊了74起人口販運案，有60名中國、馬來西亞、越南和柬埔寨人因涉嫌參與人口販運而被告上法庭，柬國有關單位營救了11個國籍的600多名受害者，但沒有找到任何台灣人。

朱文英指出，2021年是柬埔寨打擊人口販運案件數量最多的一年。根據柬國內政部的統計報告，柬埔寨2021年共偵破359起人口販運案，逮捕538名涉案人員並解救1577名被害人。

台灣行政院發言人羅秉成日前表示，統計今年3月至7月，累積案件逾200案，加上近期訪查4679戶去柬埔寨但沒回國的20歲至45歲民眾家戶後，共掌握373人因柬埔寨詐騙受害，其中40人已返台，仍有333人等待營救。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）近日主持會議時表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查，包括所居住的飯店、建築工地、公司等。

他說，檢查行動首先在施亞努港（Sihanoukville，西港）和干丹省（Kandal）進行，緊接著挺進其他省市，行動目的在於營救被害人，以及將涉嫌人口販運的主嫌繩之以法。（編輯：徐崇哲）1110824