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台灣人打工被騙 柬埔寨內政部長誓言打擊人口販運

2022/8/20 16:46（8/20 17:29 更新）
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柬埔寨警方2016年逮捕涉及網路詐騙的台灣人和中國人。（Cambodian Police via 美聯社）
柬埔寨警方2016年逮捕涉及網路詐騙的台灣人和中國人。（Cambodian Police via 美聯社）
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（中央社金邊20日綜合外電報導）台灣民眾赴柬埔寨打工被騙，柬埔寨內政部長蘇慶建議跨部會工作小組，以及柬埔寨反人口販運委員會旗下各單位，監控人口販運所有相關訊息，以便及時採取預防措施。

台灣近期屢傳有人赴柬埔寨打工被騙，內政部19日表示，柬埔寨案截至目前為止，全國警察機關共受理報案420件。

「金邊郵報」（The Phnom Penh Post）報導，柬埔寨政府表示，正在積極協助淪為人蛇集團受害者的外籍人士。

柬埔寨內政部長蘇慶（Sar Kheng）19日在內政部主持跨部會會議，與會者包括各部會首長，以及柬埔寨反人口販運委員會（NCCT）成員。

蘇慶在會議上強調在柬埔寨國內，以及在區域和國際打擊人口販運的相關重點。

他提到，在打擊人口販運方面，柬埔寨和美國的關係至關重要。他建議與會者監控或許與人口販運有關的每一條訊息，以便採取措施預防，防範問題發生。

他表示：「儘管我們取得許多良好成果，但依舊面對一些必須繼續共同應對的挑戰。」

柬埔寨反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）表示，今年上半年，全國和次級機關與地方當局、相關部門及夥伴組織展開合作，共同打擊人口販運和性剝削，確保移民安全。

她指出，在今年上半年，警方已調查並破獲74起涉及人口販運及性剝削的案件，逮捕83名嫌犯並移送法辦，當中包括7名未成年人。

在此波調查中，有來自4個不同國家共12名外國人涉嫌參與人口販運。警方解救156名受害者，當中有106名女性。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110820

柬埔寨內政部長蘇慶建議跨部會工作小組，以及柬埔寨反人口販運委員會旗下各單位，監控人口販運所有相關訊息。（圖取自facebook.com/SamdechKrolahomSarkheng）
柬埔寨內政部長蘇慶建議跨部會工作小組，以及柬埔寨反人口販運委員會旗下各單位，監控人口販運所有相關訊息。（圖取自facebook.com/SamdechKrolahomSarkheng）
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