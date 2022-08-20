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柬埔寨跨國人蛇詐騙 吳釗燮：中國一帶一路遺毒

2022/8/20 16:32（8/20 17:15 更新）
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外交部長吳釗燮20日表示，柬埔寨跨國人蛇詐騙這件事，是中國一帶一路政策的遺毒。（中央社檔案照片）
外交部長吳釗燮20日表示，柬埔寨跨國人蛇詐騙這件事，是中國一帶一路政策的遺毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）台灣民眾赴柬埔寨打工遭詐騙案例頻傳，外交部長吳釗燮今天表示，柬埔寨跨國人蛇詐騙這件事，是中國一帶一路政策的遺毒，中國的詐騙集團害台灣民眾受難，目前行政院已成立專案小組全力協助台灣民眾。

日本台灣交流協會下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行「台日水果夏祭」，日台協會台北事務所代表泉裕泰、外交部長吳釗燮、行政院農委會主委陳吉仲、台灣日本關係協會長蘇嘉全、中華文化總會副會長江春男等人出席。

針對台灣民眾近期赴柬埔寨打工的詐騙案頻傳，吳釗燮會前接受媒體訪問時表示，行政院已成立專案小組、外交部也全力協助，並要求泰國、越南等外館都要成立專案小組盡力協助，或是要求其他國家與台灣保持合作。

媒體問及，國台辦提到，海外台胞如遇困難，可聯繫中國駐外使館尋求協助。吳釗燮對此強調，柬埔寨跨國人蛇詐騙這件事，是中國一帶一路政策的遺毒，中國的詐騙集團害台灣民眾受難，在這種情況之下，他認為中國這個說法應該是值得台灣民眾進一步共同商榷。

吳釗燮也指出，針對目前在柬埔寨失聯或者是在當地受害的台灣民眾，警政單位都有掌握並努力協助，也會透過跨國合作共同打擊犯罪，希望協助受害台灣民眾早日歸國。（編輯：林興盟）1110820

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