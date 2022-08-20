遭質疑拖延救援 吳釗燮：譴責詐騙勿為難基層

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（中央社記者游凱翔台北20日電）駐杜拜辦事處遭質疑拖延協助受誘騙至當地的林姓男子，外交部長吳釗燮今天說，駐處去年12月底接獲申請後，隔年1月林男就返台，時間上已相當順利；外界應譴責詐騙集團，而非為難第一線替外交打拼的基層人員。

日本台灣交流協會下午在總統府前凱達格蘭大道舉行「台日水果夏祭開幕式」記者會，日台協會台北事務所代表泉裕泰、外交部長吳釗燮、行政院農委會主委陳吉仲、台灣日本關係協會長蘇嘉全、中華文化總會副會長江春男等人出席。

針對知名Youtuber「好棒Bump」質疑赴杜拜救人時，遭駐地辦事處刻意拖延，吳釗燮會前接受媒體訪問時提出三點說明：一、整起事件是詐騙集團讓國人受害，譴責對象應是詐騙集團。二、從去年1月迄今共有161名台灣民眾向杜拜駐處提出急難救助申請，其中有62人提出申請護照需求者，都依規定順利處理；如果駐處接到相關請求，沒有釐清、遵守當地法律，就核發新護照，可能會為國家帶來危險。第三、此案從去年12月26日接到申請，這名民眾1月就順利回國。

吳釗燮強調，以這個案例來說，外交部人員已經盡力了，應該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線替外交打拚的外交部人員，身為外交部長，他必須捍衛基層的努力。（編輯：黃瑞弘）1110820