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內政部：柬埔寨打工詐騙受理420件 46人已平安返台

2022/8/19 18:11（8/19 18:28 更新）
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圖為警方在桃園國際機場舉牌提醒民眾慎防海外打工詐騙。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）內政部今天發布新聞稿指出，柬埔寨案截至目前為止，全國警察機關共受理報案420件，其中46人在政府及各界努力之下已平安返國；另外，全國檢警機關即日起也將整合情資，全面掃蕩黑道幫派及人蛇集團。

內政部說，為打擊跨境人口販運及黑道幫派，法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、最高檢察署檢察總長邢泰釗及內政部警政署長黃明昭，今天下午共同研商打擊策略及精進作為。

蔡清祥會中說，誘騙民眾赴柬埔寨等海外工作，恐涉及詐欺、人口販運及組織犯罪等，檢警將全力合作、加強掃蕩。

徐國勇則嚴正警告不法集團，應儘快自首爭取減刑，否則一定很快會嚴辦；他也呼籲，民眾對於「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告，不要輕易受騙上當，如有相關線索，請主動向檢調及警察機關檢舉。

內政部表示，近期民眾求職被騙海外工作，致遭受暴力、拘禁或人口販運等犯罪行為，受害人遍及多國人民，是一個涉及美國、中國、泰國、新加坡、馬來西亞及香港等多國人民受害的國際事件，政院已組成跨部會小組，透過外交、移民、法務及警政等各種管道，聯繫多國共同協力，全力營救被害人並合作偵辦，嚴查不法。

內政部說，柬埔寨案截至目前為止，全國警察機關共受理報案420件，其中46人在政府及各界努力之下已平安返國；另外，政府也全力追緝人口販運犯罪，全國警察機關已偵破20件67人，其中22人裁定羈押。

內政部表示，這些犯罪集團背後，都是黑道幫派結合當地不肖集團從事不法行為，包含竹聯幫、風飛沙幫及其他地方幫派組合參與其中，顯示詐欺及人口販運已經成為黑道幫派的主要不法利益來源，背後均涉及組織犯罪。

內政部表示，全國檢警機關即日起整合情資，全面掃蕩黑道幫派及人蛇集團，並對其經營、賴以為生、圍事、依附的行業全面綿密性臨檢掃蕩。（編輯：林興盟）1110819

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