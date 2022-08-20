港媒：中國男子稱赴柬國打工淪血奴 官媒說編造

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香港媒體報導，赴柬埔寨打工被騙的中國民眾也大有人在，甚至受害者披露如何被虐，但中國官媒央視與柬埔寨政府皆聲稱純屬編造並予以否認。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北20日電）台灣民眾赴柬埔寨打工被騙，香港媒體報導，赴柬埔寨打工被騙的中國民眾也大有人在，甚至受害者披露如何被虐，但中國官媒央視與柬埔寨政府皆聲稱純屬編造並予以否認。

香港01於19日報導，微信公眾號「阿龍」的網友今年初曾披露有個男子在柬埔寨打工淪為血奴的慘況，雖然柬國政府與中國央視聯手掩飾，如今阿龍18日於公眾號發文，揭露中國人在當地被販的血淋淋案例。

這篇「柬埔寨的綁架販賣嚴重的程度已經超乎你的想象，揭露這伙綁架販賣同胞的人渣」的文章提及兩個受害者，其中化名小張的男子來到柬埔寨金邊的成衣工廠打工，不到一年因疫情導致工廠裁員，小張丟了飯碗。

聽朋友介紹來到巴比（Poipet）產業園區，以為這裡淘金方便有前景，但實際上小張是被朋友以2萬6000美元（約新台幣78萬元）的代價賣給詐騙集團。

小張不甘心淪為詐騙奴隸曾報警求助，沒想到迎來的不是警察而是詐騙集團的幹部帶著打手以鐵棍痛毆，直到他被打得渾身是血，打手們也打累了，詐騙集團告訴他殘酷真相：警方都是他們養的。

詐騙集團對待染疫者也極不人道，就隨便丟在一個房裡算是隔離，不給藥也不讓就醫，端視自身的免疫力有多強，撐不過死了被抬走草草掩埋，僥倖痊癒回到公司裡繼續詐騙。

如今小張不幸確診，加上之前被打的傷口開始發炎並化膿，免疫力極低高燒不退，苦苦求助根本沒人理他，不敢求救也不敢隨便再相信人，不知道該怎麼辦。

小張說，這些幹詐騙的毫無人性，「都是中國人，他們為何這樣狠毒？為甚麼他們對自己同胞如此狠毒？他們怎麼不去綁架老外呢？」

另個案例是小李的朋友，小李友人在金邊某家理髮店門口抽菸，突然一輛車下來數個本地人把他朋友綁上車，直接載運到柬埔寨的西港賣掉。

原來小李的朋友跟著一夥人來金邊找工作沒賺到錢想走人，這夥人為首的惱羞成怒安排人綁架他，但下手的本地人以2萬2000美元的代價把人給賣了，還好能夠用錢解決的都不算甚麼，最後以2萬6000美元把人贖回。

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報導說，柬埔寨的勞工月薪平均200美元，現在柬埔寨的本地人也學聰明，知道綁架中國人可以動輒換得相當於10年的工資，畢竟誰會做賠本生意，但冒著殺頭風險有利可圖，難免誘人紛紛鋌而走險。

發文的阿龍說，最近綁架比以前還要猖獗，所以提醒在柬埔寨的民眾要小心，看看最近台媒報導數千名台灣人被騙到柬埔寨從事詐騙，大部分被人蛇集團販運到柬埔寨轉賣給詐騙園區，這些人的遭遇也非常淒慘。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110820