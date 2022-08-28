特派專欄 柬埔寨打工陷阱 冰凍三尺非一日之寒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

包括台灣人在內的不少外籍人士被高薪利誘至柬埔寨工作，柬埔寨一夕之間宛如變成騙子大本營。圖為於金邊市區的柬埔寨獨立紀念碑。圖攝於5月29日中央社記者陳家倫金邊攝 111年8月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央社駐河內特派員陳家倫／8月28日

柬埔寨打工陷阱冰凍三尺非一日之寒，COVID-19疫情讓這個昔日以吳哥窟聞名於世的國度突然變成「騙子大本營」。探究近期成因或許可從2016年台籍境外網路電信詐騙犯「被送中」說起。

柬埔寨打工陷阱近來鬧得沸沸揚揚，早在2021年的年中，柬國媒體就開始陸續披露相關報導，當時即有零星的台籍當事人深陷柬國「工作糾紛」，兼轄柬埔寨的駐胡志明市辦事處並隨後多次發出通報，提醒民眾赴海外工作須小心。

今年5月底記者從胡志明市前往柬埔寨首都金邊，在機場櫃檯辦理登機時，遇見不少拿著中國護照的民眾；一小時後，飛機降落，比機上廣播更早響起的是此起彼落的微信訊息聲，臨座男士用中文問：「需要幫你拿行李嗎？」

當時前往金邊出差，目的之一就是為打工陷阱疑雲探路。出發前掌握到的訊息是，落入陷阱的求職者所服務的「機構」背後多是中國經營者。因此，面對機上臨座男子詢問是否需要幫忙拿行李，只好裝聽不懂以免旁生枝節。

柬埔寨的對外政策向來亦步亦趨跟著中國，早在中國於2014年提出「一帶一路」倡議前，柬中即於2010年簽署「關於西哈努克港經濟特區的協定」，也為柬埔寨日後的國際面貌帶來的一定的影響。

這個被中國稱作「西哈努克港」的地方簡稱「西港（台譯：施亞努港，Sihanoukville）」，也是目前已知最多人落入打工陷阱、遭受拘禁的地方。當地有許多合法的賭場，以及名為「數位園區」實為網路、電信詐騙的機房。

時間回到2016年，中國在全球展開網路電信詐騙大掃蕩，柬埔寨當時也是中國亟欲清理的「賊窩」之一，中國官媒央視近年來陸續披露了不少中國公安前往柬國辦案的細節，動輒揪出上百名電信詐欺犯，當中也有少數台灣人。

在線性的時序脈絡下，柬埔寨打工詐騙案在當地人眼裡看來，早就種下了因。只是當時的詐騙犯以中國籍占多數，主要詐騙市場也是中國，至於少數的台籍境外詐騙犯則一併被送往中國。

直到2020年初，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引爆全球，中國啟動鎖國防疫，加上中國公安鐵腕攔阻「準騙子」出境，「大量缺工」的園區將目光轉向了「同文同種」的台灣人，人蛇集團看到有利可圖自然不會放過。

於是可以看到這些被成功「贖回」的台灣人當初前往柬國工作的動機不一，有被高薪利誘者，有經朋友介紹前往工作者，另外有些人則對自己即將從事不法工作有一定心理準備，畢竟有一些台籍「學長姐」在此帶路。

「詐騙產業」利潤驚人，有資料披露，西港的「網路遊戲」產業年收入介於35億至50億美元，其中90%來自線上博弈。賺錢生意人人想分杯羹，當地官員與黑白兩道聯手將餅作大，連原本經營實業的商人也注資「斜槓」事業。

詐騙江山逐步「壯大」，人力需求孔急，落入柬國打工陷阱的民眾愈來愈多，截至目前，除了台灣以外，包括香港、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、美國等都有人對外求救，一舉將柬國人口販運的問題推上國際。

柬埔寨今年7月被美國列入人口販運黑名單，加上憂心負面報導影響國際援助湧入，中央官員近來不斷喊話要「打擊不法」，但西港地方官員卻屢屢對外宣稱這些求救的人是「自願上班」、「未遭拘禁」。

柬埔寨中央、地方的認知落差，是將打工陷阱斬草除根的阻礙之一。例如2021年7月，名為蕭雄的內蒙古民眾因不堪每天從事15小時的網路詐騙而向西港警方求救，只是警方不但不救人反而告知「園主」有人要叛逃。

蕭雄表示，他最終成功透過臉書（Facebook）與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）聯繫。他當時用英文寫下：「尊敬的洪森總理，我在柬埔寨被綁架拘留、遭到毆打，我是中國人」，兩天後蕭雄遭到釋放。

COVID-19疫情烏雲持續籠罩，由於防疫境管等因素使然，中國公安大舉前往柬埔寨掃蕩網路與電信詐騙也面臨阻礙，如果沒有疫情，今天的柬埔寨或許有不一樣的局面，也許2016年的新聞場景又將重現。

倘若如此，這些落入打工陷阱的人，不論是否遭到脅迫，只要有從事詐騙的事實，即使獲救仍得負起一定刑責。若像往日被中國公安一舉捉獲，恐再度面臨「被送中」的風險。（編輯：高照芬）1110828

柬埔寨打工陷阱近來鬧得沸沸揚揚，早在2021年年中，柬國媒體就開始陸續披露相關報導，2022年5月從胡志明市前往金邊時，同機乘客幾乎都是中國人。圖為記者所搭乘的柬埔寨吳哥航空，攝於5月28日中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年8月28日

柬埔寨7月被美國列入人口販運黑名單，當地治安狀況向來為外界所關注。圖為柬埔寨金邊中央市場的入口告示牌，禁止民眾攜帶槍械與手榴彈等。圖攝於5月31日。中央社記者陳家倫金邊攝 111年8月28日