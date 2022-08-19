人口販運案被害人自泰遣返 女子曾遭體罰致流產

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台灣與泰國政府日前合作遣返自柬埔寨入境且疑為人口販運集團的12名台籍民眾，其中4人疑為販運集團成員警方前往桃機逮捕。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台泰政府日前合作遣返疑為人口販運集團的12名台籍民眾，其中8人為被害人，被集團成員在柬埔寨脅迫打電話詐騙或誘騙台人前往，更有女被害人遭體罰流產，全案警方仍在調查釐清。

8月14日外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名國人自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件，12人於14日、18日分兩批遣返回國。

刑事局國際科立即協調及查處相關遣返事宜，由台中市刑大同步主辦偵處，並與移民署、屏東縣警局刑警大隊科偵隊共同偵辦。經警方清查鑑別，其中8人為被害人，其餘4人疑為人口販運集團成員被逮，當中何男已被檢方聲押獲准，全案警方正調查釐清。

被害人向警方表示，他們於今年6、7月間，在台灣收到「打字月入新台幣10萬元」的廣告，在集團成員誘騙下前往柬埔寨工作，一到達當地就被沒收護照、手機，關押在一處廢棄大樓內，平時由台籍幹部管理。

被害人供稱，他們平時被要脅打電話詐騙中國民眾，一天工作逾12小時，且平時無固定休假時間，若詐騙案件未達績效，便會被轉到人事部轉而打電話至台灣，繼續誘騙其他台人到柬埔寨，若績效持續不佳便會被體罰，男性會遭毆打、女性則罰半蹲提水桶。

其中有1對女性伴侶，其中1人在台接受人工受孕懷孕後，2人在網路上看到招募前往柬埔寨的廣告，考量經濟問題決定前往當地打工，不料懷孕的女子不堪遭體罰後流產。

因近日犯罪集團決定從柬埔寨轉移至緬甸，搭機轉機至泰國時遭查獲，8名被害人才成功獲救返台，全案警方仍在調查釐清。（編輯：黃世雅）1110819