3台灣人柬埔寨遭槍擊身亡 外交部：將協助家屬

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）3名台灣人昨晚在柬埔寨金邊公寓遭槍擊身亡，外交部今天表示，將提供當事人家屬必要協助並持續掌握案情發展；柬埔寨因治安不佳、詐騙問題嚴重，被台灣列為紅色旅遊警示，呼籲民眾勿前往。

柬埔寨媒體「柬中時報」報導，昨天晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子遭槍擊身亡，但身分須等待家屬指認或進行指紋辨識。

外交部發言人歐江安向中央社表示，駐胡志明市辦事處在接獲相關訊息後，第一時間即向柬埔寨政府及當地台商同步查證，之後經由台灣警政單位的協助，已確認3名疑遭槍擊身亡的男性確實均為台灣人，至於案發細節正由警方持續調查中。

歐江安說，外交部除將提供當事人家屬所需的必要協助外，駐處也將持續與柬埔寨政府有關單位保持密切聯繫與協調，掌握案情發展。

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歐江安表示，柬埔寨槍枝管制鬆散，黑槍氾濫情形嚴重，社會治安不佳；柬埔寨當局近來大力掃蕩境內不法詐騙及犯罪集團。外交部於2021年11月4日即對柬埔寨發布的紅色旅遊警示中特別說明，發生多起國人赴柬埔寨工作，卻發現任職公司從事線上博弈詐騙等不法行為，人身被限制行動，因此呼籲民眾赴柬埔寨工作前，須先查明公司是否合法、慎防觸犯法律並注意人身安全。

歐江安表示，柬埔寨至今仍維持紅色旅遊警戒，外交部再次提醒民眾，柬埔寨因治安及詐騙集團氾濫，應避免前往；如果受困當地，請儘速與駐胡志明市辦事處聯絡；緊急電話：+84 903927019。（編輯：謝佳珍）1110829