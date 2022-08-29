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台南3男子柬埔寨遭槍殺 警方不排除黑吃黑

2022/8/29 16:39（8/29 16:49 更新）
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柬埔寨媒體「柬中時報」報導，28日晚間有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡。圖為命案現場找到的子彈。（圖取自柬中時報網頁cc-times.com）
柬埔寨媒體「柬中時報」報導，28日晚間有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡。圖為命案現場找到的子彈。（圖取自柬中時報網頁cc-times.com）
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（中央社記者張榮祥台南29日電）3名台南男子在柬埔寨遭槍殺身亡，台南市警局初步調查，這3人有多項前科，警方不排除熟人下手或「黑吃黑」，但因事涉無邦交國，又無司法互助，只能交刑事警察局處理。

柬埔寨媒體「柬中時報」報導，昨天晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子遭槍擊身亡。台南市警局調查，在柬埔寨遭槍殺身亡的26歲程姓、27歲葉姓男子，家住台南市仁德區，34歲林男家住東區，3人前科累累。

綽號「衡仔」的程男，有傷害、恐嚇、槍砲等前科；綽號「博仔」的葉男，有毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪等前科；林男有組織犯罪、毒品、槍砲、殺人未遂等前科。3名死者有黑道背景，但和竹聯幫無關。

警方內部推測，這3人遭槍殺有數種可能性，一是林男先槍殺程男和葉男後再自殺，二是「黑吃黑」，中國幫派殺人，三是柬埔寨警方攻堅時槍殺。

不過，事涉無邦交的柬埔寨，且無司法互助，地方警局毫無施力點，只能將調查結果報呈刑事局，死者家屬也希望釐清全案和死因。（編輯：郭諭儒）1110829

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