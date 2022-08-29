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3台灣人在柬埔寨遭槍擊身亡 台南警方接獲報案偵辦

2022/8/29 11:08（8/29 11:24 更新）
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柬埔寨媒體「柬中時報」報導，28日晚間有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡。圖為命案現場找到的子彈。（圖取自柬中時報網頁cc-times.com）
柬埔寨媒體「柬中時報」報導，28日晚間有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡。圖為命案現場找到的子彈。（圖取自柬中時報網頁cc-times.com）
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）柬埔寨媒體昨天報導有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡，有民眾在網路發文指稱3人都是台南人，台南市歸仁警分局接獲自稱是其中2名死者家屬報案，報由檢察官指揮偵辦。

柬埔寨媒體「柬中時報」報導，昨天晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子遭槍擊身亡，但身分須等待家屬指認或進行指紋辨識。台灣網路上從昨晚開始流傳此案相關照片，還有網友指稱3名死者疑都是台南人，其中程姓、葉姓男子住仁德區、林姓男子住東區。

台南市政府警察局歸仁分局分局長邱顯良今天上午接受媒體聯訪表示，歸仁分局陸續接獲自稱為其中2名死者家屬報案，已依規定受理並關懷協助家屬，同時通報刑事察局並報由檢察官指揮偵辦，也聯繫外交部辦理後續事宜。

轄區為東區的第一警分局指出，已針對傳言展開查訪，但至上午為止尚未正式接獲家屬報案。

警方初步調查，3名疑為死者的男子都有刑案前科，分別於今年2月、7月、8月自願出境前往柬埔寨，詳細情況還需進一步查證釐清。（編輯：黃世雅）1110829

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