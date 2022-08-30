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3台男柬國遭槍殺 當地警方：爭風吃醋自相殘殺

2022/8/30 11:42
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（中央社記者陳家倫河內30日專電）3名台灣男子28日在柬埔寨首都金邊遭到槍擊身亡，柬國警方聽完證人的說詞後研判，小林在槍殺了阿韋與阿宏後開槍自殺，3人是因為爭風吃醋而釀下悲劇。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，警方結案報告指出，3名死者分別為小林（30歲）、阿韋（32歲）和阿宏（29歲）。根據28歲的證人台籍許姓男子所述，警方研判，小林開槍殺了阿韋和阿宏後飲彈自盡。

許姓男子表示，他28日凌晨接獲阿韋和阿宏來電，3人共同前往小林居住的公寓，以解決「搶女人」的糾紛。他抵達小林位於金邊6樓的公寓後，小林、阿韋和阿宏不久即因談不攏而大吵。

許姓男子說，他走出房間並站在門外聽他們吵架。沒多久，小林打電話給另外兩名台灣男子，並要許姓男子去接2人過來。一行人接著待在小林的公寓裡，因為無任何異狀，他們便先行離開，只留下小林、阿韋和阿宏。

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許姓男子證稱，離開公寓後，他再次致電小林，連續撥打4次無人接聽，他28日凌晨5時左右再度返回小林的公寓，才發現小林、阿韋和阿宏已經倒臥血泊中，他趕緊請公寓保全叫救護車，事件才驚動警方。

柬國警方在命案現場總共找到6枚彈殼以及一把短槍、41枚子彈和43.67克K他命。警方還在沙發上找到一本中文書，書名為「可以善良，但你要有底線不當好人」，研判可能是小林最近所閱讀的書籍。（編輯：韋樞）1110830

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