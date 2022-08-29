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中國唐山打人案28嫌涉黑遭起訴 警方成惡勢力保護傘
首頁 / 社會

3台男在柬埔寨遭槍殺 徐國勇：協助家屬處理

2022/8/29 16:35
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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）柬埔寨媒體昨天報導有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡，內政部長徐國勇今天在嘉義縣表示，目前得知身分可能是「兄弟」發生不幸，內政部移民署等單位會協助家屬處理後續。

柬埔寨媒體「柬中時報」報導，昨天晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子遭槍擊身亡，但身分須待家屬指認或進行指紋辨識。台灣網路從昨晚開始流傳此案相關照片，還有網友指稱3名死者疑都是台南人，其中程姓及葉姓男子住仁德區、林姓男子住東區。

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愛爾麗集團下午捐贈嘉義縣消防局一台全新高頂救護車，徐國勇特地南下出席，對於3名台灣男子在柬埔寨金邊遭槍擊身亡事件，他說，目前得知死者身分可能是「兄弟」，外交部、內政部移民署等單位都會協助家屬處理後續，也會盡力救回被騙到柬埔寨的台灣人。

另外，國民黨台南市長參選人謝龍介今天表示，3名台灣男子在柬埔寨金邊遭槍擊身亡事件，被當地媒體大幅報導，讓台灣「輸出犯罪」的臭名又再次被渲染討論；對此，徐國勇大聲澄清，「我們不是犯罪輸出國」。（編輯：陳仁華）1110829

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