近1年赴柬埔寨4679人未返國 疑似被害者逾300人

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圖為航警局及刑事局員警1日在桃機關懷與攔阻欲赴柬埔寨求職男子（前左）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）柬埔寨打工詐騙案件層出不窮，刑事局今晚表示，警方自11日起清查近1年赴柬埔寨仍未返國的4679人，統計截至28日共發掘306名疑似被害人，從7月迄昨日在機場攔阻出境共33人。

刑事局今晚發布新聞稿指出，行政院8日召開國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運的因應作為研商會議，成立跨部會小組指示強化預防、勸阻、救援、究辦等4大面向，自11日起通令各警察機關針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，派勤區查訪關心、宣導。

根據最新統計至28日止，共發掘306名疑似被害人；另外，在機場由警政署航空警察局執行攔查勸阻勤務，自7月起迄28日共成功勸阻33人出境。

刑事局指出，經由高檢署統合地檢署專案偵查指揮偵辦，統計至28日，警政署偵破人口販運案計45件、126人，其中37人裁定羈押；法務部調查局偵破人口販運案5件、12人，其中2人裁定羈押。

除此之外，統計至28日，被害者返國共136人，都為跨部會公私協力救援合作成果。

刑事局表示，針對返國國民進行關懷提問及人口販運鑑別程序，若鑑別為被害人再通報社政機關安置保護及轉介服務，目前轉介社政機構共13人。

刑事局指出，跨部會小組在境內積極查訪，從中找出國人出境動機，挖掘被害線索，並據以偵辦、瓦解潛藏在境內的犯罪集團，境外採國際、公私協力合作打擊及救援。（編輯：戴光育）1110829