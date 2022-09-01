更多編輯台推薦新聞：
德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
打工詐騙
新聞專題
打工詐騙1/107
首頁 / 政治

柬埔寨救援持續中 政院：公私協力助151人返台

2022/9/1 12:38（9/1 12:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院發言人羅秉成表示，柬埔寨救援專案截至1日為止，由公私協力、外館協助返國的有151人。圖為於金邊市區的柬埔寨獨立紀念碑。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成表示，柬埔寨救援專案截至1日為止，由公私協力、外館協助返國的有151人。圖為於金邊市區的柬埔寨獨立紀念碑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）政府持續援救柬埔寨打工詐騙案受害者。行政院發言人羅秉成今天表示，救援專案截至今天為止，由公私協力、外館協助返國的有151人；另外，也持續偵查防治國內的人口販運集團。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，柬埔寨人口販運問題連帶讓周邊各國都受影響，台灣也不例外，這段時間，政府已透過跨部會合作，成立救援專案、究責專案，除救援外，也偵查防治國內的人口販運集團。

羅秉成表示，救援專案部分截至今天為止，由公私協力、外館協助及國際合作返國的有151人，感謝民眾協助施以援手，讓若干民眾能藉由不同管道的救援返台。

他說，救援案件裡也發現少部分民眾是犯罪嫌疑人，但不管是涉嫌犯罪還是被害人，政府都以能夠接返為原則，待回台後，再調查相關民眾是被害人，或是有雙重身份還是詐騙集團幹部。

防治國內的人口販運集團部分，羅秉成表示，目前偵破人口販運情形，已經達53件，145人偵辦中，其中43人裁定收押。此外，高檢署也成立專案，各地檢署指揮偵辦的案件103件，包含警政署93件、調查局10件。

羅秉成說，也盼趁此事件，能將國內的詐騙集團一舉清剿，降低電信詐欺對民眾的危害。（編輯：翟思嘉）1110901

延伸閱讀
近1年赴柬埔寨4679人未返國 疑似被害者逾300人7人脫離柬埔寨緬甸犯罪集團返台 受害者稱工作18小時也沒錢遭誘騙出國順利返台 男子感動擁抱員警
羅秉成
開學加中秋連假社區傳播風險升 蘇貞昌：密切觀察112年度總預算案歲出2.7兆元 擴大公共建設強化國防
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
近1年赴柬埔寨4679人未返國 疑似被害者逾300人