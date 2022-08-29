柬埔寨返台被鎖定 人蛇集團幹部遭羈押

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮萬榮鄉馬姓男子赴柬埔寨打工死亡，檢警查出疑為人蛇集團的25歲簡姓幹部，26日返國入境即遭拘提，檢方認定有人口販運及刑法詐術使人出國等罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准。

原民部落馬姓男子客死柬埔寨，花蓮地方檢察署今天發布訊息表示，檢察官指揮警方偵辦，經調閱相關出境資料，清查轄內出境到柬埔寨人員名單後，發現簡姓被告涉嫌以詐術將民眾誘騙至柬埔寨。

簡姓女子26日在桃園國際機場被拘提，經檢察官訊畢後，認被告涉犯組織犯罪防制條例、人口販運防制法及詐術使人出國等罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，27日向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，後續將積極追緝相關涉案共犯。

檢方表示，集團其他成員還有在柬埔寨，有部分已返國，目前掌握人數，後續將積極追緝相關涉案共犯，並向上追查「蛇頭」。

花蓮地檢署呼籲民眾，針對網路上求職高薪的偏門工作，務必嚴加查證，避免出國上當；對於此類案件已組成專責小組，必定以積極行動，從速從嚴偵辦。（編輯：郭諭儒）1110829