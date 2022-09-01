人蛇集團募白牌車司機團 警方：送1人出境可拿9萬

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）檢警查出有人蛇集團和白牌車司機合作，警方指出，人蛇集團招募到被害人後，集團幹部朱男招募的白牌車司機負責載被害人辦護照及搭機出境等，每人可讓司機拿到約9萬元。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，有民眾被詐騙到柬埔寨工作，分局從返台被騙民眾口中得知，有人被轉賣到劉男為首的人蛇集團，集團成員以辦理貸款或假交往等方式招募被害人。

等到被害人抵達柬埔寨後扣留護照，強迫加入集團工作償還欠債，如果業績不佳或向外求救，就會被關拘禁及凌虐，並向在台家屬勒索贖金。

警方指出，人蛇集團在台灣還跟白牌車司機合作，集團幹部朱男和林男在全台吸收白牌車司機成立司機團，人蛇集團招募到受害人後，再由林男等人載送被害人去辦理護照、偽造小黃卡，並送往日租套房集中住宿，直至出國當天再載往桃園國際機場搭機出境。

警方表示，每1名「豬仔」被成功誘騙至柬埔寨後，集團成員可拿到新台幣約9萬元，扣除被害人申辦護照、日租套房、機票等成本後，實際獲利約7萬元，朱男等人從今年6月起至8月，已成功載送約20名被害人出國。

彰縣警局彰化分局等單位8月29日及30日持搜索票及拘票，逮捕朱男、陳男以及擔任司機的林男，其中朱男經台中地檢署檢察官複訊後，遭檢方聲請羈押獲准，由於仍有多名被害人受困海外，檢警將清查人蛇集團其他在台成員，持續清查受害人，再報請刑事局、外交部共同營救。（編輯：陳仁華）1110901