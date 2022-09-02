誘赴柬埔寨從事詐騙 北檢依買賣人口罪起訴9嫌

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以李姓、林姓男子為首的人口販運集團，自去年11月起詐騙台灣民眾到柬埔寨從事電信詐騙，台北地檢署2日依買賣人口等罪起訴李男、林男等9人。圖為柬埔寨金邊國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北2日電）以李姓、林姓男子為首的人口販運集團，自去年11月起詐騙台灣民眾到柬埔寨從事電信詐騙，總計88人受害，已救回18人。台北地檢署今天依買賣人口等罪起訴李男、林男等9人。

檢警調查，以林男、李男為首的人口販運集團，自去年11月起利用臉書（Facebook）刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資、輕鬆貸款、可協助清償小額債務等內容，誘騙失業、高額負債、八大行業等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人前往柬埔寨。

檢警查出，集團成員將應徵者帶到柬埔寨金邊、西哈努克省（西港）等地的詐騙園區，交給電信詐欺集團買家，在柬埔寨買家支配下從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，予以毆打、電擊、關入密閉空間，再要求高額贖金。

檢警表示，柬埔寨買家還會向這些被騙的年輕人恫嚇柬埔寨每天都有人賣器官、被活埋等語，或轉賣到其它環境更惡劣的詐騙園區或公司。

檢方調查，這2個人口販運集團以每人1萬7000美元至1萬8000美元不等金額，向柬埔寨買家販賣被騙的年輕人，犯罪所得超過新台幣1000萬元。據統計，2集團誘騙到柬埔寨的被害者共88人，檢警自柬埔寨救回18人，另有1人被救出但還沒回台、3人還未出境就獲救。

北檢循請外交部等單位協助及深入蒐證後，今年5月5日指揮警方拘提林男等3人；檢警7月5日動員百餘人於北、中各地同步執行搜索，並傳喚、拘提李男等共6人，向法院聲請羈押禁見6人獲准。

北檢今天依刑法買賣人口罪、詐欺未遂罪、意圖營利以詐術使人出國、妨害自由、違反組織犯罪防制條例等罪，起訴林男、李男等9名被告。

檢方表示，被告等人犯行罔顧人命、侵害人權甚鉅，且犯罪手法是高度組織分工下跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，是聯合國以公約明定應予打擊的跨國有組織犯罪，重創台灣國際形象，請法官量刑時應適當考慮震懾此種犯罪的必要性，量處適當之刑。（編輯：戴光育）1110902