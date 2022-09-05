台灣刑警用臉書向柬埔寨內政部長求救 11台人獲釋

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柬國內政部長蘇慶自臉書接獲刑事局指派任務型聯絡官詹利澤代為求救的訊息後，近日共有11名落入打工陷阱的台灣民眾遭到釋放。圖為其中9名被害人5日自金邊搭機返台。（駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年9月5日

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）柬埔寨近日發話掃蕩人蛇集團，刑事局指派任務型聯絡官詹利澤近日透過臉書替被害人家屬向柬國內政部長蘇慶求救，連兩天共幫助11名落入打工陷阱的台灣民眾順利返國。

據了解，目前大約還有500名左右疑似落入柬國打工陷阱的台籍被害人待援，駐胡志明市辦事處為展開救援充實人力，在警務方面除常駐的刑事局駐越南聯絡官林岳賢外，詹利澤近日也抵達協助救援。

柬埔寨打工陷阱近來成為國際焦點，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）於8月下令在全國展開大規模行動，誓言營救被害人並揪出參與人口販運的嫌犯。

詹利澤搜尋到蘇慶臉書（Facebook）後，發送被害人姓名、護照號碼、遭拘禁地點等資訊，約兩週後，共有9男2女共計11名被害人陸續自柬國施亞努港（Sihanoukville，西港）、干丹省（Kandal）等地獲釋。

詹利澤向中央社表示，他先前在台灣偵辦竹聯幫東堂涉嫌販運台灣人至柬埔寨的案件時，從帳冊中找到一些被害人的資訊，在與被害人取得聯繫後，確定他們受困柬國，便寫信給蘇慶。

詹利澤說，昨天有2名被害人先行返台，今天再有9人搭機回國。根據被害人自述，他們都是聽信到柬國工作可領高薪而受騙，即使知道柬埔寨打工陷阱多，但有些不法分子透過視訊面試來鬆懈他們對前往柬國工作的防備。

詹利澤指出，被害人獲釋後對曾經歷的一切依然驚魂未定，有被害人向他表示，有「同事」在園區裡面自拍不小心拍到儀器、設備就遭毒打示眾，雙腿突然間就癱在地上。

柬埔寨對外政策向來以中國馬首是瞻，在柬國跟隨中國唱和「一中原則」的處境下，台灣官方欲介入救援並不容易。知情人士表示，目前柬國雖有意打擊，但能否長久執行是個變數，民眾赴柬工作務必提高警覺。（編輯：周永捷）1110905