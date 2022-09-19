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柬埔寨掃蕩詐騙園區 不法分子撤往邊界避風頭

2022/9/19 19:23（9/19 19:41 更新）
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柬埔寨西港當局連日來掃蕩轄內從事詐騙的科技園區，其中長城高科技產業園（圖）被逮捕近500人。從圖中可看到長城高科技產業園的招牌以及停在園區內的警車。中央社施亞努港攝 111年9月19日
柬埔寨西港當局連日來掃蕩轄內從事詐騙的科技園區，其中長城高科技產業園（圖）被逮捕近500人。從圖中可看到長城高科技產業園的招牌以及停在園區內的警車。中央社施亞努港攝 111年9月19日
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（中央社金邊19日專電）柬埔寨西港警方連日掃蕩轄內從事網投、詐騙的科技園區，其中在長城高科技產業園共抓獲近500名外國人。據了解，西港的其他「園主」們為了躲避查緝，已大舉遷往柬泰邊界省分。

施亞努港（Sihanoukville，西港）省政府通報，由中央治安局親自帶領的執法部門13日至17日展開大規模執法行動，在長城高科技產業園逮捕495名外國人，其中有51名女性。

在這些外國人當中，有130名中國人和11名越南人違反移民法將被驅逐出境；另有262名外國人沒有勞工證。

西港省政府指出，這次共出動137名執法人員參與掃蕩，清查長城產業園內的3棟大樓。警方進入發現，園區機能多元，有11家餐廳，商店、水果店、理髮店和娛樂場所各1家，也有女子在園區內提供性服務。

西港省政府表示，長城產業園涉及非法網路賭博、非法拘禁和施暴、私藏武器、提供性交易和人口販運。警方已查封長城產業園，對園區所經營的非法網賭和洗錢犯罪展開調查並追捕在逃主嫌。

西港省政府強調，這次行動共查獲8776部手機、804台桌上型電腦、16台筆記型電腦、36本護照、12個資料儲存裝置、4把短槍、4雙手銬、10支電擊棒，以及一批資料和現金。

柬埔寨是今年東協峰會輪值主席，多國領袖11月將抵達與會，為了挽救國家形象，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）今天再度宣誓，將重點鎖定西港掃蕩不法分子。

蘇慶今天上午針對人口販運問題召開會議，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）等參加會議。蘇慶說，柬埔寨將加強監管入境外國人，確保他們持有護照、簽證、勞工證等合法證件，防止他們落入工作陷阱。

西港的「園主」們為了避風頭近日紛紛轉往柬泰邊界，由於擔心被害人報案洩漏後續行蹤，西港大街上隨處可見被丟包的被害人，也有人趁亂逃跑，但也有不少人決定跟著團隊走。

柬埔寨近來傳出不少工作糾紛，人蛇集團並居中牟利，將被害人騙往西港等地的園區工作，若想離職最高必須支付2萬美元。包括台灣、中國、香港、越南、馬來西亞、泰國、美國等都有人受害。（編輯：韋樞）1110919

柬埔寨西港是詐騙集團的大本營，近來有人蛇集團假借高薪拐騙被害人至西港從事詐騙與網路投資的科技園區工作，這些園區一般都築有高聳的圍牆並布滿鐵絲網，防止被害人逃脫。中央社施亞努港攝 111年9月19日
柬埔寨西港是詐騙集團的大本營，近來有人蛇集團假借高薪拐騙被害人至西港從事詐騙與網路投資的科技園區工作，這些園區一般都築有高聳的圍牆並布滿鐵絲網，防止被害人逃脫。中央社施亞努港攝 111年9月19日
蘇慶
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