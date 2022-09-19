柬埔寨掃蕩詐騙園區 不法分子撤往邊界避風頭

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柬埔寨西港當局連日來掃蕩轄內從事詐騙的科技園區，其中長城高科技產業園（圖）被逮捕近500人。從圖中可看到長城高科技產業園的招牌以及停在園區內的警車。中央社施亞努港攝 111年9月19日

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（中央社金邊19日專電）柬埔寨西港警方連日掃蕩轄內從事網投、詐騙的科技園區，其中在長城高科技產業園共抓獲近500名外國人。據了解，西港的其他「園主」們為了躲避查緝，已大舉遷往柬泰邊界省分。

施亞努港（Sihanoukville，西港）省政府通報，由中央治安局親自帶領的執法部門13日至17日展開大規模執法行動，在長城高科技產業園逮捕495名外國人，其中有51名女性。

在這些外國人當中，有130名中國人和11名越南人違反移民法將被驅逐出境；另有262名外國人沒有勞工證。

西港省政府指出，這次共出動137名執法人員參與掃蕩，清查長城產業園內的3棟大樓。警方進入發現，園區機能多元，有11家餐廳，商店、水果店、理髮店和娛樂場所各1家，也有女子在園區內提供性服務。

西港省政府表示，長城產業園涉及非法網路賭博、非法拘禁和施暴、私藏武器、提供性交易和人口販運。警方已查封長城產業園，對園區所經營的非法網賭和洗錢犯罪展開調查並追捕在逃主嫌。

西港省政府強調，這次行動共查獲8776部手機、804台桌上型電腦、16台筆記型電腦、36本護照、12個資料儲存裝置、4把短槍、4雙手銬、10支電擊棒，以及一批資料和現金。

柬埔寨是今年東協峰會輪值主席，多國領袖11月將抵達與會，為了挽救國家形象，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）今天再度宣誓，將重點鎖定西港掃蕩不法分子。

蘇慶今天上午針對人口販運問題召開會議，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）等參加會議。蘇慶說，柬埔寨將加強監管入境外國人，確保他們持有護照、簽證、勞工證等合法證件，防止他們落入工作陷阱。

西港的「園主」們為了避風頭近日紛紛轉往柬泰邊界，由於擔心被害人報案洩漏後續行蹤，西港大街上隨處可見被丟包的被害人，也有人趁亂逃跑，但也有不少人決定跟著團隊走。

柬埔寨近來傳出不少工作糾紛，人蛇集團並居中牟利，將被害人騙往西港等地的園區工作，若想離職最高必須支付2萬美元。包括台灣、中國、香港、越南、馬來西亞、泰國、美國等都有人受害。（編輯：韋樞）1110919