誆月薪10萬到柬埔寨打字 台南破獲人蛇集團據點

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台南市永康警分局偵辦刑案時意外發現，有人蛇集團以月薪新台幣10萬元到柬埔寨擔任打字員等條件，誘騙民眾出國從事詐騙工作，循線攻堅逮人。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市永康警分局偵辦刑案時意外發現一處民宅疑似被人蛇集團當成據點，誆稱以月薪新台幣10萬元到柬埔寨擔任打字員等工作，誘騙民眾出國從事詐騙，循線破獲逮捕5名犯嫌。

台南市警察局永康分局偵查隊長陳勇志今天上午接受媒體聯訪表示，永康分局日前偵辦刑案時，發現一處民宅疑為人口販運集團成員據點，專案小組隨即展開蒐證調查並報請台南地檢署指揮偵辦，追查發現人蛇集團將此民宅用來作為面試、招募據點。

陳勇志表示，主嫌30歲蔡姓男子指揮旗下成員在網路上以「至柬埔寨擔任打字員，月薪高達新台幣10萬」等條件，誘騙同學、朋友應徵面試，應徵者誤信同意出國，隨即由人蛇集團代辦護照、代訂機票並接送至機場出境，到國外才知從事詐欺。

陳勇志指出，目前警方至少掌握有4名被害人遭此集團誘騙至柬埔寨，若不願配合從事詐騙工作或在台親屬得知家人受騙至境外時，就要求被害人或親屬支付贖金，或再招募國人前往才能換取自由。

陳勇志表示，專案小組經蒐集相關事證完備後，9月中旬起兵分多路執行搜索、拘提，先逮捕主嫌蔡男及旗下許男、周男2名共犯到案，並查扣現金23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物，昨天第二波行動再查緝涉案陳男、葉男2名成員到案。

陳勇志指出，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送台南地檢署偵辦，蔡姓主嫌經檢察官聲押獲准，警方專案小組並持續擴大溯源瓦解幕後犯罪集團。

陳勇志表示，專案小組偵處過程中，發現部分被害人因現金借錢欠債而遭誘騙，誤以為能到國外賺錢還債，後來反被人蛇集團壓榨，甚至要脅支付贖金，有被害人返國後向警方提出受苦受騙的委屈，痛斥人蛇集團沒有人性。

陳勇志指出，民眾應拒絕聽信來路不明、海外高薪、無需經驗及工作輕鬆等條件招募就業機會，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，還可能遭受拘禁、凌虐等侵害。（編輯：陳仁華）1110922