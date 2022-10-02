屏檢追查詐騙人蛇集團共犯 1女羈押禁見獲准

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東地檢署追查人蛇集團，在網路上以到柬埔寨從事打字工作即獲高薪等詐術，將國人誘騙出國，剝奪人身自由，負責招募並管理分潤的賴女落網，今天凌晨屏東地院裁准羈押禁見。

台灣屏東地方檢察署偵辦詐騙人蛇集團在網路上以「至柬埔寨從事打字工作，底薪1個月新台幣4萬5000元（美金約1300元），另有獎金，合法工作」等詐術誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即由集團代辦護照、機票、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡並載送至機場監督出境至柬埔寨。

屏檢發布新聞稿指出，日前查獲林姓男子參與從事詐欺及人口販運集團向法院聲請羈押獲准後，再深入追查，發現賴姓女子參與其中。經複訊回台被害人、家屬及其他在押被告後，上月30日拘提賴姓女子到案。

屏檢表示，賴女除在柬埔寨從事招募，並負責管理犯罪集團零用金、協助發放代墊款，並回報招募績效進行獲利核算及分潤，昨日複訊後，認賴女涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆犯罪之虞，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見，今天凌晨裁准。

屏檢呼籲，求職應謹慎小心，民眾切勿以身試法、加入詐騙及人蛇集團，將持續強化偵辦人蛇集團誘使國人出境從事詐騙案件，並速查嚴辦，確保國人生命、身體自由與安全。（編輯：黃世雅）1111002