柬埔寨誘騙案 徐國勇：救援285人返台逮284嫌

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內政部長徐國勇3日說，已救援285名赴柬甫寨國人返台，並偵破100件人口販運案、逮284人。圖為柬埔寨金邊國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）國人求職詐騙遭誘至柬埔寨從事非法行為或被囚案受矚，內政部長徐國勇今天說，經查赴柬甫寨國人已發掘疑似310名被害者，已救援285人返台，並偵破100件人口販運案、逮284人。

立法院內政委員會今天進行「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待案」專題報告和備質詢。

徐國勇報告表示，關於有國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚等狀況，針對跨國詐騙人蛇集團進行預防、勸阻、救援和究辦等四大面向執行，除透過多元管道向大眾宣導防範外，也由警政署協調「桃園國際機場航空公司代表聯席會」在機場各處設置標語立牌，提醒國人出境多注意高風險國家求職詐騙。

同時，今年8月11日警政署通令各警察機關針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，派員家戶查訪關心、宣導，確認其在台家屬是否知悉親人行蹤，截至9月28日已發掘疑似被害者310人，都已報案，並搜集情資深入追查國內人蛇集團。

徐國勇指出，勸阻部分，警政署現已建立「即時通報聯合攔阻機制」，警方受理民眾報案或疑似案件時，須於1小時內立即通報航警局，即時於被害者出境前攔阻，截至9月28日止經警方攔查勸阻取消出境者共34人。

另，移民署出境查驗宣導401人次，發放急難救助卡605人，出境關懷119人，以追查出境原因和後續偵處。

救援方面，徐國勇說，交由內政部次長陳宗彥主責成立救援專案，並由警政署長黃明昭推動跨部會工作小組，和外交部、衛福部、國際非營利組織、東南亞台商會、宗教團體、民間組織及國外執法單位共組救援團隊，全力營救被害國人。

他提到，警政署和移民署也調度駐越南、泰國和新加坡聯絡官，以及派遣任務型聯絡官前往柬埔寨和泰國，協助救援任務，跨部會公私協力截至9月28日已協助救援285名國人返台，另救援出69人現安置於柬埔寨警察（移民）局收容所，並協助儘速安排返國。

究辦部分，台灣高等檢察署也責令各地方檢察署就指揮偵辦中的人口販運案整合情資，擴大打擊；警政署也要求各警察機關處理此類案件時，應比照特殊重大刑案通報管制，受理報案後整合分析情資、積極追查，由刑事局全力支援偵辦。

徐國勇表示，警政署自今年3月迄今偵破人口販運案100件，逮捕284人，其中70人有幫派背景（63人裁定羈押）。

他提到，宣導攔阻成效方面，淨流出變為淨流入，經分析8月中後台、柬之間人流，出境為1584人、入境為1828人；且相較7月出境減少633人、減幅約30%，入境增加234人、約14.6%，可見趨勢逆轉；統計至9月中前淨流入已達323人。

被害人數部分也大幅下降，徐國勇說，民國110年底起有零星個案發生，今年3月上升至52件、6月發生129件、7月發生258件達高峰，經8月下旬成立人口販運戰情中心展開各項作為後，8月已下降至58件、9月至28日僅1件，可見警方國內抓人蛇集團、國外營救和鼓動國際視聽倡議國際合作等作為奏效。（編輯：張銘坤）1111003