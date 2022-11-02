求職遭詐騙集團囚禁凌虐 新北警破門救26人逮8嫌

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新北市政府警察局淡水分局2日表示，破獲涉嫌囚禁凌虐被害人的詐騙集團，起出相關證物，並逮捕鄭姓主嫌等8人，依妨害自由等罪嫌移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北淡水警方今天表示，求職民眾誤入陷阱，遭詐騙集團以手銬拘禁限制行動，要求申辦網銀人頭帳戶。攻堅衝入現場救出遭囚26人，逮捕鄭姓主嫌等8人，依妨害自由等罪嫌移送。

淡水警分局今天發新聞表示，1日接獲民眾報案，聲稱兒子北上應徵工作，卻遭詐騙集團控制行動自由。獲報後，員警循線荷槍實彈前往淡海新市鎮某社區大樓救人，警方進入屋內發現有26名被害男女遭囚禁。

警方指出，被害的26人中，年紀最大的58歲，最小的23歲，遭囚禁在5坪大小的房間內，每人遭手銬、腳鐐緊緊銬住有明顯外傷，囚禁房間充滿辣椒水味道，幾乎難以呼吸。

警方表示，詐欺集團1天僅提供被害人1餐，若反抗或不聽從指示，就以電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

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警方初步調查，呂姓男子等人在臉書（Facebook）社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著新台幣5至20萬元的高薪，吸引民眾應徵。當被害人面試後，立即沒收所交出的存摺及證件，並囚禁在淡水新市鎮社區大樓內。嫌疑人要求被害人臨櫃申請網路銀行，作為詐騙人頭帳戶。

警方表示，在屋內查獲19歲鄭姓主嫌及呂男等共犯共8人，查扣毒品、吸食器、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡；警方除盡速將受傷被害人送醫，全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害及使人為奴隸等罪嫌，移請士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111102

新北淡水警方2日表示，有求職民眾誤入陷阱，遭詐騙集團以手銬、腳鐐拘禁限制行動，要求申辦網銀人頭帳戶；警方破門攻堅救出遭囚26人，並逮捕鄭姓主嫌等8人。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日