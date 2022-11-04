詐騙集團囚禁凌虐求職者58人獲救3死 桃園山區尋獲2屍【更新】

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有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線破獲兩處據點後，共逮捕16名嫌犯並救出58名受害者，經查發現有3名受害者身亡且遭棄屍，4日在龜山山區尋獲2具遺體。圖為山區尋獲遺體先以屍袋覆蓋。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線搗破詐團在新北淡水與桃園中壢據點後，共逮捕16名嫌犯並救出58名受害者，警方查知有3名受害者死亡遭棄屍，今天在龜山山區尋獲2屍，警方全力追查中。

淡水警分局日前接獲民眾報案，指家人外出求職卻失蹤，警方調查後在淡水區一處社區大樓內破獲詐騙集團據點，逮捕鄭姓主嫌等8人，並救出26名被害人。

經調查發現，呂姓犯嫌等人在臉書（Facebook）社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著新台幣5至20萬元的高薪，吸引民眾應徵。當被害人面試後，立即沒收存摺及證件，並囚禁在住宅內毆打凌虐。

警方透過電腦數位鑑識進行解析，發現這個詐騙集團還有其他據點，受害人數可能更多，由新北市刑大與淡水警分局組成專案小組，循線追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲8名犯嫌，並救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

新北市府警察局表示，由於屋內囚禁人數眾多，被害人由犯嫌每日叫外送果腹，環境條件極為不佳，在警方破門而入時，有被害人甚至激動到叫出聲來。整起案件已救出58名被害人，查獲16名犯嫌，其中6名犯嫌遭法院裁定收押。

案情到今天出現新進展，警方詢問得知有3名受害者死亡，今天下午1時50分在桃園龜山山區找到遭棄置的2具遺體，身分待查，目前警方正在釐清相關事證並全力追查犯嫌。

新北市警局表示，這次犯罪模式及被害規模前所未見，背後可能涉及龐大犯罪組織及不法利益，檢警正全力追查犯罪金流及其他共犯，同時呼籲民眾在網路求職務必提高警覺，應選擇合法開設公司行號，面試前也應與家人保持聯繫，遠離求職詐騙陷阱。（編輯：張銘坤）1111104

新北淡水警方2日表示，有求職民眾誤入陷阱遭詐騙集團限制行動，要求申辦網銀人頭帳戶；警方破門攻堅救出遭囚26人，被害人遭手銬、腳鐐緊緊銬住有明顯外傷。（警方提供）

新北淡水警方2日表示，有求職民眾誤入陷阱，遭詐騙集團以手銬、腳鐐拘禁限制行動，要求申辦網銀人頭帳戶；警方破門攻堅救出遭囚26人，並逮捕鄭姓主嫌等8人。（警方提供）