詐騙集團囚禁凌虐求職者 被害人稱遭下藥、交談就被電擊

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有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方獲報後先搗破詐團在新北淡水據點，透過電腦數位鑑識解析，發現集團還有其他據點，循線再追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲8名犯嫌（圖）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）詐騙集團凌虐囚禁受害者，還棄屍3人，震驚社會。受害者被救出後說，嫌犯疑在泡麵內下藥，吃完都有迷幻感覺；且只要有人交談就會被拖出去電擊、毆打，被關20多天終於能再看到小孩。

警方日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，已在桃園龜山山區尋獲2名死者遺體，不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。

一名女性房仲是受害者之一，她說，在社群網站臉書（Facebook）看到可出租閒置銀行帳戶獲利的廣告，且當天辦好手續就可領錢，於是和對方約在汽車旅館見面，不料旋即被轉移到中壢區青峰路民宅，並遭上銬、嘴塞毛巾拘禁，包括金融卡、存摺、手機與錢通通被收走，從10月14日晚間離家後就被關到現在。

這名女房仲表示，嫌犯以監視器監控大家，小小的房間塞了27個人質，只要有人交談就會被拖出去毆打、電擊或噴辣椒水，且一天只吃1到2餐，她都靠吃飯次數來算過了幾天；一開始是發便當，後來只能吃泡麵，且嫌犯疑似在餐點內下安眠藥，讓人昏昏欲睡、有迷幻的感覺。

這名女房仲說，這個社區大樓很新，原本以為沒什麼人住，被關在高樓層也無法跳樓逃生，沒想到警察把大家救出來；一開始聽到警察在敲門喊「我們是新北市政府警察局」覺得有希望了，一直到霹靂小組破門進來，確定得救，大家才鬆了一口氣。

這名女房仲表示，她的孩子還很小，幸好案發那天有請同事照顧、並送到朋友家，不然消失了20幾天不知道孩子該怎麼辦，現在終於可以看到小孩，也很希望能趕快回去上班，老闆可能覺得她曠職了。

從事裝潢工作的男子說，因為家裡還有小朋友要養，才誤信朋友消息，以為只要提供帳戶就可領到現金。他10月12日被騙到汽車旅館後即被轉移到一個社區大樓，包括手機、公司大小章與存簿都被拿走，很擔心心血都被他們拿走，這樣他的生活會更難過。

另名男性酒吧老闆說，他因為員工薪資週轉問題缺新台幣10萬元，因此看到網路上的小額融資廣告後就與對方相約見面，不料竟立刻遭上銬控制行動，還被歹徒指派照護因拘禁受傷的被害者。

警方調查，桃園案主嫌是21歲張姓男子，他與另7名成員都有妨害自由，妨害秩序、竊盜與傷害等前科。警方後續依殺人、組織犯罪、妨害自由、詐欺與傷害等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1111104