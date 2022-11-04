詐騙集團凌虐囚禁求職者 警提醒自保5原則

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有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線破獲兩處據點後，共逮捕16名嫌犯並救出58名受害者，經查發現有3名受害者身亡且遭棄屍，4日在龜山山區尋獲2具遺體。圖為山區尋獲遺體先以屍袋覆蓋。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）詐騙集團凌虐囚禁求職者，還棄屍3人，引發社會關注。警方提醒，求職時可掌握結伴同行、重要證件不離身、提高警覺多諮詢、掏錢繳費先查證、苗頭不對即閃人等5大原則。

警方日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，員警救出多人後發現，被害者是先在社群網站臉書（Facebook）與Instagram看到高薪徵才或借貸資訊後，到汽車旅館與犯嫌接洽，隨即遭控制行動，被迫交出帳戶存摺及手機，再被輾轉移到社區大樓住宅內凌虐囚禁。

警方表示，要預防求職詐騙方法包括找人陪同或事先告訴家人、親友應徵工作的時間地點，並注意人身安全。

警方說，可事先查詢應徵公司資訊，儘量選擇信譽佳的公司應徵；觀察應徵面談地點的外觀及對外通道，萬一有異常立即離開；不輕易食用他人準備的點心或飲料；證件、存簿等重要證件與財物只交影印本，不要給正本。

警方提醒，面試或受僱時，不須提供非屬就業所需的隱私資料，包括生理資訊如基因檢測、藥物測試；心理資訊如心理測驗；個人生活資訊如信用紀錄與犯罪紀錄等。（編輯：陳政偉）1111104