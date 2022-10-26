中市警破獲詐欺機房逮5人 假公安專騙中國民眾

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台中市警方破獲30歲林姓男子及共犯等5人組織詐騙集團，假冒公安並以中國民眾為詐欺對象，警方除起出現金等贓證物外，還查扣1輛新車價約新台幣900萬元的進口車。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市警察局今天宣布破獲詐欺機房，逮捕林姓主嫌及共犯等5人，林嫌等人專冒假公安詐騙中國民眾，警方除起出現金等贓證物，還查扣一輛新車價約900萬元的進口豪華車。

台中市警察局刑警大隊表示，被逮捕的30歲林男及共犯等5人，以中國民眾為詐欺對象，先由一線話務機手依照集團所提供大陸地區被害人個資，假冒中國通信管理局人員，撥打網路電話，向被害人謊稱所申辦的電信門號涉及刑事案件，須向公安局報案。

警方表示，接著再將被害人電話轉接至二線假冒公安局人員，誘使被害人報案後，並製作假中華人民共和國公安部刑事逮捕凍結管制令，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件須凍結資產，並須將金錢匯至指定帳戶內監管等手法進行詐騙。

警方歷經數月跟監及蒐證，攻堅進入詐騙機房時，犯嫌正在義正詞嚴假冒「公安局人員」對被害人施以詐騙，沒想到下一秒便遭員警逮捕上銬。

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警方表示，現場並查扣工作手機18支、銀行存簿9本、筆記型電腦2部、毒品咖啡包及大麻等，還有現金新台幣153萬4137元及自小客車2輛等贓證物，其中林男所有的1輛BMW M8轎車，新車價約900萬元。

警方發現，林男特別在租屋處擺設金豬、紫南宮紀念錢幣（招財）、黃金金雞（金雞報喜）、毛筆（大筆進財）、帆船（一帆風順）等招財吉祥物，祈求業績長紅，日進斗金；結果最後仍栽在警方手裡，包括主嫌及共犯5人在移送台中地檢署後，均遭法院羈押禁見。（編輯：陳仁華）1111026