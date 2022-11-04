詐騙集團凌虐囚禁棄屍3人 不排除有其他囚禁據點

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有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線破獲集團兩處據點救人，但追查發現有3名受害者死亡且遭棄屍，隨即動員到龜山山區搜索，4日下午已找到2具遺體，身分待查。圖為警方在山區發現遺體後，先以屍袋包覆。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北警方搗破囚禁凌虐受害者的詐騙集團，今天進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另外1人疑墜樓後遭藏屍南投，警方不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。

警方日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡。

警方調查，桃園這起案件，多數被害人先在社群網站臉書（Facebook）與Instagram看到高薪徵才或借貸資訊後，到中壢區汽車旅館與犯嫌接洽，隨即遭控制行動，被迫交出帳戶存摺及手機，再被輾轉移到中壢區一處社區大樓19坪大的住宅內，由犯嫌看管限制行動。

警方調查，嫌犯一天僅供被害人一餐，有些被害人還遭上手銬與腳鐐毆打、洗劫財物等，手段相當惡劣。

警方調查，詐騙集團成員10月1日起進駐社區大樓，他們拿被害人的存摺帳戶做人頭帳戶，因為怕放人之後，被害人可能去銀行申請止付，因此持續關押控制被害者，有人被關40幾天。

有被害者向警方供稱，1名老婦遭關期間在浴室吐血，他還幫老婦做CPR急救，不久後即看到那名婦人與另名老人躺在浴室一動也不動，隔天就發現他們不見；此外也聽聞有人墜樓。

警方懷疑有人死亡，循被害者提供資訊並追查詐騙集團電腦資訊，發現相同資訊，進而追查到屍體遺棄點。

警方初步調查，目前在桃園龜山山區找到的遺體疑為45歲黃姓女子與57歲林姓男子，2人都有慢性病；38歲黃姓男子疑似在中壢據點從11樓墜樓死亡後，遭藏屍在南投日月潭風景區附近，警方正全力追查。

警方調查，桃園案主嫌是21歲張姓男子，他與另7名成員都有妨害自由，妨害秩序、竊盜與傷害等前科。警方後續依殺人、組織犯罪、妨害自由、詐欺與傷害等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1111104