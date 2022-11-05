詐騙集團凌虐囚禁還棄屍 警4日深夜再逮1犯嫌

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新北警方日前破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，在新北淡水與桃園中壢共救出58人，各逮獲8名嫌犯；警方4日深夜在桃園市龜山區再逮捕1名35歲陳姓嫌犯（中）到案。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月5日

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北警方破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出在中壢有3名被害者死亡並遭棄屍。警方昨天深夜在桃園市龜山區再逮捕1名35歲陳姓犯嫌到案。

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，其中2人屍體遭遺棄在桃園龜山山區，另1人屍體尚未尋獲。

新北刑大組成專案小組持續循線追查共犯，昨天晚間11時在桃園市龜山區文化二路查獲35歲陳姓犯嫌到案，目前正在初步釐清涉案內容及程度。（編輯：徐睿承）1111105