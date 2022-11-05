詐騙集團凌虐囚禁求職者 蘇貞昌肯定警方速破獲

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）詐騙集團凌虐囚禁求職者，還棄屍3人，引發社會關注。行政院長蘇貞昌今天說，肯定警方迅速且徹底破獲惡行重大犯罪集團，籲民眾不要受高薪等誘惑，以免落入不法份子之手。

蘇貞昌今天下午出席中華民國公立醫院協會第11屆第2次會員大會暨「後疫時代的醫療趨勢」學術研討會，會前接受媒體聯訪時表示，肯定警方迅速且徹底地破了這個惡行重大的犯罪集團，救出所有被害人。

蘇貞昌說，不肖分子作奸犯科，做出各種讓人不能接受的事，最重要就是看政府有沒有能力，把它整個破獲，警方辛苦循線追查才能破獲，要特別予以肯定，警政署長黃明昭會特別坐鎮，一定要從各方面把整個相關聯的犯罪者都繩之以法。

蘇貞昌呼籲，各界善良的人、求職的人，不要受誘惑於高薪或什麼好的條件，以致於落入不肖人士、犯罪集團之手，大家一定要警惕，也呼籲各界注意有沒有各種犯罪的、奇怪的、不正當的行為，一起維護社會的治安。（編輯：陳清芳）1111105