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詐騙集團囚虐求職者棄屍3人 主嫌陳樺韋6罪送辦[影]

2022/11/5 19:06（11/6 00:45 更新）
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警方破獲詐騙集團凌虐囚禁求職者且棄屍3人案件，4日深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌「茶董」陳樺韋（中），警方訊後5日晚間將他依殺人等6項罪嫌移送偵辦。中央社記者高華謙攝 111年11月5日
警方破獲詐騙集團凌虐囚禁求職者且棄屍3人案件，4日深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌「茶董」陳樺韋（中），警方訊後5日晚間將他依殺人等6項罪嫌移送偵辦。中央社記者高華謙攝 111年11月5日
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（中央社記者高華謙新北5日電）詐騙集團囚虐求職者還棄屍3人。警方趁35歲主嫌「茶董」陳樺韋準備逃跑時將他逮捕到案；陳樺韋做筆錄時僅承認與淡水、中壢幹部合作，警方今天晚間近6時將他依殺人等罪嫌移送偵辦。

警方日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，這個詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯。經進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡。

警方組成專案小組持續查緝，昨天深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌、小弟稱他「茶董」的陳樺韋，並在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。

警方破門而入時，陳樺韋已打包好衣物與現金準備逃跑，他見到大批警方後跌坐到床上，驚恐地失聲慘叫、雙手不停發抖，最後乖乖就範。

陳樺韋做筆錄時避重就輕，不供出上層主嫌、也不承認是自己是首腦，僅向警方供稱有與呂政儀與張家豪聯絡、提供食宿等開銷，但對他們做的事一概不知情；至於52萬元是靠線上賭博贏來的。

至於為什麼要打包衣服、是不是要跑路，他僅說「我要去洗衣服啦」。

警方今天晚間近6時將陳樺韋依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害與妨害自由6罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1111105

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