詐騙集團囚禁求職者棄屍3人 7嫌羈押禁見

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（中央社記者林長順台北5日電）新北市警方搗破囚禁凌虐求職者的詐騙集團，昨天查出3名被害者死亡，並尋獲其中2人遺體。士林地檢署將張男等7嫌涉犯私行拘禁致死等罪向法院聲押，士林地方法院今天裁定羈押禁見。

另外，警方專案小組昨天深夜在桃園市龜山區逮捕幕後主嫌、「茶董」陳樺韋，並在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，今天晚間依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害與妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士檢指揮新北市警察局刑事警察大隊、淡水分局偵辦求職民眾被騙遭囚禁案，先於2日在淡水民宅救出26名被害人26名，並查獲鄭姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），經檢察官訊問後，將少年移送少年法庭，諭令1人交保，聲押禁見6嫌獲准。

檢警透過數位鑑識、跡證分析等方式，又查得其他被害人遭囚禁處所，3日晚間會同桃園市警察局中壢分局搜索桃園市中壢區某民宅，又救出32名被害人，查獲張姓男子等8名被告（其中1名為少年）。

檢察官訊問後，認為8人涉犯組織犯罪防制條例等罪，除1名少年移送少年法庭，將其餘7人向法院聲請羈押禁見。士林地方法院今天晚間裁定7人羈押禁見。（編輯：張銘坤）1111105