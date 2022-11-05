詐騙集團囚虐求職者棄屍3人 主嫌陳樺韋遭聲押

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（中央社記者蕭博文台北5日電）詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，警方昨天深夜逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋到案，今天晚間依殺人等罪嫌移送偵辦。士林地檢署複訊後，今天深夜向法院聲請羈押禁見。

新北市警方於士檢指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，這個詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯。進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡。

警方組成專案小組持續查緝，昨天深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌、小弟稱呼「茶董」的陳樺韋，並在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。

陳樺韋做筆錄時僅承認與淡水、中壢幹部合作，警方今天晚間近6時將陳樺韋依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害與妨害自由6罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦，檢察官複訊後聲請羈押禁見。

另一方面，士林地方法院今天晚間裁定檢方第二波聲請羈押的張男等7嫌均羈押禁見，認定7嫌均涉犯私行拘禁、非法使人施用第三級毒品等罪，其中張男涉犯私行拘禁致死罪，嫌疑重大且有逃亡、勾串之虞。

連同士檢第一波聲請羈押禁見6嫌獲准，本案迄今已有13嫌遭羈押禁見；最新到案的「茶董」陳樺韋今天深夜也遭聲押，等候法院訊問後裁定。（編輯：陳彥鈞）1111105